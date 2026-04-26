उत्तर प्रदेश में फिर गरजा बुलडोजर, ब्रिटिश मौलाना के मदरसे को ढहाया

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है. इतवार (26 अप्रैल) को खलीलाबाद में एक मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई. यह मदरसा मौलाना शमशुल हुदा का बताया जा रहा है, जिन आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से ब्रिटिश नागरिकता ले ली है.



मिली जानकारी के मुताबिक, यह मदरसा खलीलाबाद में बिना किसी नक्शा स्वीकृति के बनाया गया था. प्रशासनिक जांच में यह भी सामने आया कि मौलाना शमशुल हुदा ने यह निर्माण नियमों को दरकिनार कर किया था. इसी आधार पर कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है.

यह कार्रवाई पिछले चार घंटों से लगातार जारी है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ सीनियर प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं. ध्वस्तीकरण स्थल पर अपर जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और उपजिलाधिकारी सहित कई सीनियर अधिकारी मौजूद हैं और पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को पुलिस ने अपने नियंत्रण में ले रखा है.

मौलाना शमशुल हुदा के इस मदरसे को कुल पांच जेसीबी मशीनों के जरिए गिराने का काम किया जा रहा है, और यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक पूरी संरचना हट नहीं जाती. मदरसे पर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानी लोग भी इकट्ठा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मामूली रंजिश को लेकर हैवान बना शिवम, दो मासूमों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा!

बता दें, मौलाना शमशुल हुदा मूल रूप से संतकबीरनगर के दुधारा थाना क्षेत्र के देवरिया लाल गांव के रहने वाले हैं. वह पहले आजमगढ़ के एक मदरसे में टीचर भी रह चुके हैं. साल 2007 में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली थी और वर्तमान में वे ब्रिटेन में रह रहे हैं. उन पर विदेशी फंडिंग लेने और उसका गलत इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप हैं.

आरोप है कि आतंकवाद निरोधक दस्ते की जांच में उन पर इस्लाम के प्रचार-प्रसार, अवैध विदेशी धन के लेन-देन और पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के कनेक्शन मिले हैं. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मामले की जांच की, जिसमें करोड़ों रुपये की संदिग्ध विदेशी फंडिंग होने का दावा किया गया.

इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है. मौलाना शमशुल हुदा ने खलीलाबाद के मोतीनगर क्षेत्र में यह मदरसा बनवाया था, जिसे अब प्रशासन ढहा रहा है. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों और न्यायालय के आदेश के तहत की जा रही है और कानून से कोई भी ऊपर नहीं है.

यह भी पढ़ें: चोरी के शक में मुस्लिम दंपति की बेइज्जती, जूते की माला और अधनंगा कर सड़क पर कराई परेड