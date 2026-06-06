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पटना में खान सर सरेंडर करने पहुंचे कोर्ट, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज

Khan Sir News: पटना में चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर आज पटना सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सरेंडर की प्रक्रिया अपनाई. इससे पहले इस मामले में उनके दो अंगरक्षकों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 06, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:37 PM IST
पटना में खान सर सरेंडर करने पहुंचे कोर्ट, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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