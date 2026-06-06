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Khan Sir News: पटना में मौजूद ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग मामले में FIR दर्ज होने के बाद मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर ने कानूनी रास्ता अपनाया है. खान सर सरेंडर करने के लिए पटना सिविल कोर्ट पहुंचे. हालांकि कोर्ट परिसर में मीडिया की एंट्री पर रोक होने के कारण उन्हें अंदर जाते हुए किसी ने नहीं देखा. सूत्रों के मुताबिक, खान सर ने सिविल कोर्ट में अनुराग वर्मा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी की है. यह पूरा मामला उनके कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा और उसके बाद दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, विवाद की शुरुआत 2 जून की रात हुई थी. आरोप है कि 15 से 20 अज्ञात लोगों के समूह ने पटना में स्थित ‘खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट’ पर हमला कर दिया. हमलावरों ने संस्थान में जमकर तोड़फोड़ की और पथराव भी किया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कोचिंग संस्थान के दो गार्ड कथित तौर पर हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए. वीडियो सामने आने के बाद पटना पुलिस हरकत में आई और गुरुवार को दोनों गार्डों को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने मामले में खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है.
एसएसपी ने क्या कहा था?
इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और बवाल के मामले में शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा था कि पुलिस जल्द ही खान सर से पूछताछ करेगी, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि केस में कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं. इस घटना के बाद पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और बढ़ गया. खान सर ने आरोप लगाया कि उनके प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया. वहीं दूसरी तरफ, दूसरे कोचिंग संस्थान के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि खान सर ने खुद पब्लिसिटी पाने या दूसरे कारणों से यह पूरा मामला करवाया है.