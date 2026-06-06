एसएसपी ने क्या कहा था?

इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और बवाल के मामले में शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा था कि पुलिस जल्द ही खान सर से पूछताछ करेगी, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि केस में कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं. इस घटना के बाद पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और बढ़ गया. खान सर ने आरोप लगाया कि उनके प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया. वहीं दूसरी तरफ, दूसरे कोचिंग संस्थान के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि खान सर ने खुद पब्लिसिटी पाने या दूसरे कारणों से यह पूरा मामला करवाया है.