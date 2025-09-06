'सर तन से जुदा' पर मुकदमा तो भारत में रहना है.. नारा क्यों नहीं है आपत्तिजनक ?

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में ईद-ए मिलादुन्नबी के जुलूस में 'सर तन से जुदा' वाले सांप्रदायिक और आपत्तिजनक स्लोगन लगाए गए. साथ ही फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया. हिंदूवादी संगठन के तरफ से ये इल्जाम लगाए गए हैं. हिंदू जागरण मंच से जुड़े लोगों ने ईद-ए मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान भारत का अपमान करने को लेकर विरोध शुरू कर दिया और कार्रवाई की मांग की है. हालांकि मुस्लिम समाज की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

दरअसल, मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में हर साल की तरह इस साल भी ईद-ए मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया. वहीं, हिंदू जागरण मंच से जुड़े लोगों ने इल्जाम लगाया है कि जुलूस में शामिल कुछ नौजवानों ने भगवा झंडे पर इस्लाम जिंदाबाद लिखवाकर जुलूस में लहराया. इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग आक्रोशित हो गए.

हिंदू जागरण मंच से जुड़े लोगों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि खंडवा शहर में ईद-ए मिलादुन्नबी के जुलूस में पाकिस्तानपरस्त आपत्तिजनक गाने बजाए गए. बता दें कि ये गाने भारत में प्रतिबंधित हैं, इसके बावजूद ईद-ए मिलादुन्नबी के मौके पर इन गानों को बजाया गया. ऐसा हिंदूवादी संगठन का इल्जाम है. हिंदू जागरण मंच के नेता कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी से मिलकर खंडवा शहर के काजी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

हिंदू जागरण मंच से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में शुक्रवार रात्रि को खंडवा कोतवाली थाने में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया. साथ ही हिंदू जागरण मंच ने ईद-ए मिलादुन्नबी के दौरान भारत और हिंदू धर्म का अपमान करने के इल्जाम के साथ ऑडियो और वीडियो खंडवा जिला प्रशासन को सौंपा. हिंदू जागरण मंच ने इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया. फिलहाल इस मामले में खंडवा SP ने जांच करने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि ईद-ए मिलादुन्नबी के कुछ दिन पहले से ही मुस्लिम उलेमा और मुस्लिम संगठन के लोग अपने समाज को हिदायत दे रहे थे. मुस्लिम उलेमा ने कई बार बयान और गाइडलाइन जारी करके ईद-ए मिलादुन्नबी शांति और अमन के साथ मनाने की अपील की थी. साथ ही देश विरोधी नारे, राजनीतिक नारे, पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तानपरस्त गाने जुलूस में न बाजाने की हिदायत दी थी.

इस मामले के बाद मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने देश में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हिंसा और भेदभाव का जिक्र कर चिंता जताई. उन्होंने कहा बहुसंख्यक समुदाय के त्योहारों पर अक्सर मुस्लिम मुहल्लों से जबरन और अवैध ढंग से जुलूस निकाल आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं. हालिया दिनों कई जगहों पर मुसलमानों को टार्गेट करते हुए हिंसा की चेतावनी दी गई जैसे, 'भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा.'

एक समुदाय को टार्गेट करते हुए गोली मारने के नारे लगाए गए, जिसकी वीडियो और दूसरे सुबूत होने के बावजूद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चुप रहती हैं. अब ऐसे में में अगर मुसलमान आपत्तिजनक नारे और देश विरोधी काम न भी करें तो भी उन पर गलत से तरीके से इल्जाम मढ़ दिया जाता है.