Khandwa News: मुस्लिम आरोपी का पहले हिन्दू संघटनों ने घर जलाया, फिर पुलिस ने चला दिया बुल्डोज़र

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद में लव जिहाद के एक मुल्जिम के घर पर सरकार ने बुलडोजर चलाकर उसके घर को मुन्हदिम कर दिया है. हरसूद थाना हल्का में 29 अक्टूबर को अनुसूचित जाति की एक लड़की ने जहर खाकर खुदकशी कर ली थी. उस वक़्त ऐसे इल्ज़ाम लगे थे कि लड़की ने अरबाज़ नाम के एक मुस्लिम नौजवान से तंग आकर ज़हर खा लिया था. लड़की की शादी कहीं और तय होने से अरबाज़ लड़की को और उसके होने वाले शौहर दोनों को मुबैयना तौर पर मुसलसल धमकियां दे रहे था, जिससे लड़की जेहनी तौर पर परेशान हो रही थी. फिर उसने ज़हर खाकर अपनी जान दे दी.

इस हादसे के पेश आने के बाद 29 अक्टूबर को हिंदू संगठनों ने लड़की की लाश को थाने के सामने रखकर थाने का घेराव करते हुए चक्काजाम कर दिया था, और मुल्जिम की गिरफ्तारी की मांग की थी. जब भीड़ थाने से लौट रही थी, तो रास्ते में ही मुस्लिम अरबाज़ के घर में आग लगा दी. उस वक़्त घर में कोई नहीं था, इसलिए कोई जनहानि तो नहीं हुई लेकिन पूरा घर जलकर ख़ाक हो गया था. उसके अंदर के सारे सामान जल गए थे. सिर्फ घर बचा रह गया था.

इस मामले में पुलिस ने मुलजिम अरबाज समेत उसके परिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अभी सभी मुल्जिम जेल में बंद हैं. इस मामले में पुलिस प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ लव जिहाद का केस दर्ज किया था. इस वारदात के बाद ही नगर परिषद ने मुल्जिम अरबाज़ के घर पर अतिक्रमण होने का नोटिस चस्पा कर दिया था.

बुधवार को खंडवा जिला प्रशासन ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए मुल्जिम अरबाज़ का घर तोड़ दिया. जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी भारी फोर्स के साथ इलाके में पहुंची थी.

मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें मुस्लिम मुलजिमों के घरों पर पुलिस प्रशासन बुलडोज़र चला रहा है. ऐसा तब हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट लगतार सरकार से ऐसी गैर- कानूनी कार्र्वाईयां रोकने के लिए आदेश जारी कर रही है. लेकिन भाजपा शासित सभी राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना/ अवमानना कर बुलडोज़र एक्शन जारी रखी गयी है.

बुधवार को ही मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नाबालिग से रेप के एक मुस्लिम आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज हिन्दू संगठनों ने इलाके की एक मस्जिद और मुस्लिम मोहल्ले में मुसलमानों की दुकानों और घरों को निशाना बनाकर उसमें तोड़फोड़ किया.

