MP: बच्चों को भाईचारे का संदेश देना टीचर को पड़ा महंगा; हिंदू संगठनों ने शाहरूख से कान पकड़ मंगवाई माफी
MP: बच्चों को भाईचारे का संदेश देना टीचर को पड़ा महंगा; हिंदू संगठनों ने शाहरूख से कान पकड़ मंगवाई माफी

MP Muslim Teacher Harassed Video: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक स्कूल में मुस्लिम गेस्ट टीचर ने छात्रों को माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहनने से रोका. विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर मजबूर किया और कान पकड़कर उठक बैठक कराई. जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:50 PM IST

मुस्लिम टीचर से हिंदूवादी संगठनों ने कराई उठक बैठक
मुस्लिम टीचर से हिंदूवादी संगठनों ने कराई उठक बैठक

Khargone News Today: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. खरगोन के एक स्कूल में मुस्लिम टीचर को समानता, भाईचारा और आपसी बंधुत्व का संदेश देना महंगा पड़ गया, जहां हिंदूवादी संगठनों ने उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई और कान पकड़कर उठक बैठक करवाया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

यह पूरी घटना खरगोन जिले के बिस्टान स्थित संदीपनी स्कूल का है. आरोप है कि एक मुस्लिम गेस्ट टीचर ने क्लास 9वीं के छात्रों को माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहनने से रोक दिया. जब इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को हुई तो वह भड़क गए और स्कूल पर पहुंच कर जमकर हंगामा किया. 

विवाद की शुरुआत

इतना ही नहीं मुस्लिम टीचर को धमकी देते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर मजबूर किया. हालांकि, कई लोगों का कहना है कि यह शिक्षक परंपराओं की रक्षा करते हुए छात्रों की सुरक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन स्थानीय हिंदूवादी संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ करार दे दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, शाहरुख पठान ने छात्रों को माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहनने से रोक दिया. वह स्कूल में क्लास 2 के गेस्ट टीचर हैं. स्कूल के बहुसंख्यक समाज के स्टाफ के लोगों ने दबी जुबान में बताया कि शाहरुख पठान ने बच्चों को किसी गलत मंशा से कोई काम करने से नहीं रोका था. वह क्लासरूम में धार्मिक भेदभाव को खत्म कर छात्रों में आपसी बंधुत्व का संदेश देना चाहते थे. 

वहीं, जब इस बात की जानकारी हिंदूवादी संगठनों और कुछ बच्चों के परिजनों को हुई तो वह भड़क गए. इसके बाद क्लास 9वीं के छात्रों की शिकायत पर स्थानीय सकल हिंदू समाज नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया. इतना ही नहीं उन लोगों ने टीचर को धमकाया और मौके पर 'जय श्रीराम' के नारे भी लगवाए.  

प्रिंसिपल से की कार्रवाई की मांग

हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने स्कूल के प्रिंसिपल बलराम भंवर को मुस्लिम टीचर को स्कूल से जल्द से जल्द हटाने की चेतावनी दी. वायरल वीडियो में एक हिंदूवादी नेताओं को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यह बहुत गलत हुआ, मैं आपको बता रहा हूं. यहां पर सर्वधर्म और सर्व समाज के बच्चे शिक्षा लेने आते हैं. यह कदम धार्मिक भावनाओं का अपमान है और बच्चों को उनकी परंपराओं से दूर करने की कोशिश है. 

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर मौजूद बहुसंख्यक समुदाय और हिंदूवादी संगठनों की जिद और हिंसक रुप को देखकर शाहरुख पठान ने सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर उठक बैठक की और माफी मांगी. इसके साथ ही उन्होंने लिखित माफीनामा भी सौंपा, जिसमें अपनी गलती स्वीकार की. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में शिक्षक को कान पकड़कर खड़े देखा जा सकता है और हिंदूवादी संगठनों के साथ अन्य लोगों को जोर-जोर से धार्मिक नारेबाजी करते हुए सुना जा सकता है.  

यह भी पढ़ें: हमास के बहाने ग़ज़ा पर कब्जे की नई साजिश? IDF ने पूरी ताकत से किया हमले का ऐलान

 

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

