/Khargone: पेट्रोल बम के सबूत नहीं, राम नवमी हिंसा केस में 11 मुस्लिम इल्ज़ाम से बरी

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Khargone Ram Navami Violence 2022: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में साल 2022 में राम नवमी के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. इस मामले में पुलिस ने कई लोगों गिरफ्तार कर जेल दिया था. इसी वाकये से जुड़े एक मुकदमें में अदालत का अहम फैसला सामने आया है. लंबे अरसे तक जेल में रहने के बाद इस मुकदमे में नामजद 11 मुसलमानों को अदालत ने सभी इल्जामों से बरी कर दिया है. अदालत ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष अदालत के सामने ऐसे पुख्ता सुबूत पेश नहीं कर सका, जिनकी बुनियाद पर इल्जामों को बिना किसी शक के साबित किया जा सके.
अदालत के इस फैसले के साथ ही उस मुकदमे पर भी कई सवाल खड़े हो गए, जिसमें हिंसा, आगजनी और साजिश जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए थे. खरगोन की चौथी एडिशनल सेशन कोर्ट (मंडलेश्वर) ने अपने फैसले में कहा कि पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों में कई कमियां और आपसी टकराव हैं. अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष अपने इल्ज़ामों को साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए सभी 11 मुल्जिमों को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया.
462 से लेकर 827 दिन तक सभी ने जेल में बिताया
एसोसिएशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जिन 11 लोगों को अदालत ने बरी किया है, वे इस मुकदमे में करीब 462 दिन से लेकर 827 दिन तक जेल में बंद रहे. इस मुकदमे में इन लोगों की पैरवी एडवोकेट रेखा श्रीवास्तव ने एपीसीआर की तरफ से की थी.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों में से 8 गवाह, जिनमें ज्यादातर शिकायतकर्ता भी शामिल थे, मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपने पहले के बयानों से मुकर गए. इन गवाहों ने अदालत में किसी भी मुल्जिम की पहचान नहीं की. अदालत ने यह भी कहा कि जब मुल्जिमों की पहचान ही तनाजे का मौजू था, तब पहचान परेड नहीं कराई गई, जबकि यह जांच का अहम हिस्सा हो सकता था.
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से पूछे तीखे सवाल
अभियोजन पक्ष का दावा था कि सभी मुल्जिम एक भीड़ का हिस्सा थे, जिसने हिंदू परिवारों के मकानों पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया. इसके अलावा दंगा, आगजनी, मुजरिमाना साजिश रचने, घर में गैर-कानूनी तरीके से दाखिल होने और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत जुर्म किए.
मकतूब मीडिया के मुताबिक, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष का बड़ा सहारा एक ऐसे मुबय्यना चश्मदीद गवाह का बयान था, जिसका बयान घटना के पूरे 51 दिन बाद दर्ज किया गया. अदालत ने पूछा कि इतनी देर क्यों हुई, इसका कोई वाजेह जवाब नहीं दिया गया. इतना ही नहीं, उस गवाह का नाम न तो पहली रिपोर्ट में दर्ज था और न ही शुरुआती शिकायतों में उसका कोई जिक्र था.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फॉरेंसिक लैब की जांच में जब्त किए गए सामान पर पेट्रोल, डीजल या मिट्टी के तेल के कोई निशान नहीं मिले. इससे यह साबित नहीं हो सका कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ था. इसी वजह से एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत लगाए गए इल्जाम भी कमजोर पड़ गए. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सभी 11 मुल्जिमों को दंगा, आगजनी, आपराधिक साजिश, घर में गैरकानूनी तरीके से घुसने और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट समेत सभी इल्जामों से बरी कर दिया.
यह फैसला खरगोन हिंसा की घटना के चार साल से ज्यादा समय बाद आई है, जो 10 अप्रैल 2022 को राम नवमी के जुलूस के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में भड़की थी. इस हिंसा में एक मुस्लिम नौजवान इदरीस खान की मौत हो गई थी. इसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया था. इतना ही नहीं, इंतजामिया ने मुसलमानों के घरों और दुकानों को ढहा दिया गया. मुतास्सिरा मुस्लिम परिवारों की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि कार्रवाई में उन्हें गैरमुतनासिब तौर पर निशाना बनाया गया.
CSSS ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में खोली इंतजामिया की पोल
साल 2022 में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्युलरिज्म (CSSS) की एक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में दावा किया गया था कि खरगोन हिंसा के बाद हुई कार्रवाई में मुस्लिम समुदाय को ज्यादा निशाना बनाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा में जान-माल का सबसे ज्यादा नुकसान भी मुस्लिम समुदाय को हुआ. जांच टीम के खरगोन पहुंचने के समय करीब 70 मुस्लिम और 20 हिंदू जेल में बंद थे.
रिपोर्ट में यह भी इल्जामा लगाया गया कि राम नवमी जुलूस के रास्ते को लेकर हुए तनाजे में उस समय बीजेपी के रियासती नायब सदर श्याम महाजन का नाम सामने आया था. साथ ही दावा किया गया कि उसी दिन बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था, लेकिन पुलिस ने इस पहलू की जांच नहीं की.
बीजेपी नेताओं के भड़काऊ तकरीर के बावजूद उन पर नहीं हुई कार्रवाई
रिपोर्ट में यह भी इल्जाम लगाया गया कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नायब रियासती सदर श्याम महाजन राम नवमी जुलूस के रास्ते को लेकर पैदा हुए विवाद से जुड़े थे. साथ ही दावा किया गया कि उसी दिन ज़िले में आयोजित एक सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने भड़काऊ तकरीर की थी, लेकिन हिंसा से उसके संभावित संबंध की पुलिस ने जांच नहीं की.
तथ्य-जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गिरफ़्तार किए गए लोगों में बड़ी तादाद गरीब मजदूरों और छोटे कारोबारियों की थी, जिन्हें मनमाने ढंग से पकड़ लिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इंतजामिया ने जिन 45 मकानों और इमारतों को ढहाया, उनमें लगभग सभी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की थीं.
"पुलिस ने मुसलमानों के तईं अपानाया गैर-जानिबदाराना रवैया"
रिपोर्ट में तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उन बयानों की भी आलोचना की गई, जिनमें कथित पथराव करने वालों की संपत्तियां गिराए जाने की चेतावनी दी गई थी. रिपोर्ट का दावा था कि इन बयानों के बाद मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर चुनिंदा कार्रवाई की गई.
फैक्ट चेकिंग टीम ने पुलिस पर भी जानिबदाराना रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया. रिपोर्ट में कहा गया कि तशद्दुद के दौरान मुस्लिम इलाकों को काफी सिक्योरिटी नहीं दी गई, मुस्लिम मुतास्सिरीन की शिकायतें दर्ज नहीं की गईं और जिन लोगों के खिलाफ काफी सुबूत नहीं थे, उन्हें गैर-जानिबदाराना जांच के बाद रिहा करके मुकद्दमात वापस लेने की सिफारिश की गई.