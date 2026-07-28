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Khargone: पेट्रोल बम के सबूत नहीं, राम नवमी हिंसा केस में 11 मुस्लिम इल्ज़ाम से बरी

Muslim Accused Acquitted in Khargone Violence Case: मध्य प्रदेश के खरगोन में 2022 की राम नवमी हिंसा से जुड़े एक मामले में अदालत के फैसले ने हुकूमत और इंतजामिया के रवैये पर सवाल खड़े कर दिये हैं. अदालत ने सभी 11 मुस्लिम मुल्जिमों को सभी इल्जामों से बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं कर सका.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 28, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:34 PM IST
Khargone: पेट्रोल बम के सबूत नहीं, राम नवमी हिंसा केस में 11 मुस्लिम इल्ज़ाम से बरी
Image Credit: (प्रतीकात्म तस्वीर)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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