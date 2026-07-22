/रामपुर से यरुशलम तक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अनोखी दास्तान

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Maulana Mohammad Ali Jauhar: रामपुर की सरज़मीं से यरुशलम की मुक़द्दस मिट्टी तक एक ऐसा सफ़र जिसकी मिसाल तारीख़ में बहुत कम मिलती है. बात हो रही है एक ऐसे शख़्स की, जिनके नाम पर रामपुर में एक यूनिवर्सिटी तामीर हुई. मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म ख़ाँ ने अपना ख़्वाब बना कर खड़ा किया था. आज वह यूनिवर्सिटी ख़ुद अपने वजूद की जंग लड़ रही है. आज़म ख़ाँ रामपुर जेल में हैं और यूनिवर्सिटी पर ताले और मुक़दमों का साया है, तो सवाल फिर से ज़िंदा हो गया है कि आख़िर कौन थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनकी आख़िरी आरामगाह हिन्दोस्तान में नहीं, बल्कि फ़िलिस्तीन के यरुशलम में है? 10 दिसंबर 1878... रामपुर रियासत.
यहाँ एक घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई, नाम रखा गया मुहम्मद अली। पाँच भाई-बहनों में सबसे छोटे। वालिद का साया बचपन में ही उठ गया, तो परवरिश की उनकी वालिदा आबादी बानो बेगम ने, जिन्हें सारा मुल्क इज़्ज़त से 'बी अम्मा' कहता था. बी अम्मा ख़ुद भी आज़ादी की एक बड़ी आवाज़ बनीं. तालीम का सफ़र बरेली हाई स्कूल से शुरू हुआ, फिर अलीगढ़, जो उस वक़्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता था. यहाँ मोहम्मद अली जौहर ने बीए के इम्तिहान में पूरे सूबे में अव्वल आकर सबको हैरान कर दिया. ज़हानत को देखते हुए उन्हें 1897 में ऑक्सफ़ोर्ड भेजा गया.
लिंकन कॉलेज, ऑक्सफ़ोर्ड... जहाँ से उन्होंने जदीद तारीख़ में एमए की डिग्री ली. ऑक्सफ़ोर्ड का वो नौजवान जब वापस हिन्दोस्तान लौटा, तो उसके पास डिग्री ही नहीं, एक नई सोच भी थी। सियासत का आग़ाज़ 1906 में मुस्लिम लीग से किया और ऐसा मक़ाम बनाया कि 1917 में जब अंग्रेज़ों ने उन्हें नज़रबंद कर रखा था, तब भी उन्हें इत्तेफ़ाक़-ए-राय से मुस्लिम लीग का सदर चुन लिया गया. 1919 में वो कांग्रेस में शामिल हुए और महात्मा गांधी के सबसे क़रीबी साथियों में शुमार हुए. 1923 में वो भारतीय नेशनल कांग्रेस के क़ौमी सदर बने। एक ही शख़्स, जो लीग का भी सदर और कांग्रेस का भी सदर और यहीं से बनती है 'अली बिरादरान' की दास्तान.
मोहम्मद अली और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली. दोनों भाइयों ने पहले जंग-ए-अज़ीम के बाद तुर्की के ख़लीफ़ा को बचाने के लिए ख़िलाफ़त तहरीक शुरू की, और फिर उसी तहरीक को गांधी जी की तहरीक-ए-अदम तआवुन के साथ जोड़ दिया. उस वक़्त मुल्क में हिन्दू-मुस्लिम इत्तेहाद का जो समंदर उमड़ा, वैसा फिर कभी नहीं देखा गया, वो सिर्फ़ सियासतदान नहीं, बेबाक सहाफ़ी भी थे. अंग्रेज़ी में 'Comrade' और उर्दू में 'हमदर्द' अख़बार निकाला. इन अख़बारों में वो अंग्रेज़ हुकूमत पर इतने सख़्त हमले करते थे कि कई बार उनकी प्रेस ज़ब्त हुई, जुर्माना लगा और जेल भी जाना पड़ा और जब अंग्रेज़ों की ग़ुलामी वाली तालीम के ख़िलाफ़ अलीगढ़ के तलबा ने बग़ावत की, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखने वालों में मौलाना जौहर सबसे आगे थे.
एक रिवायत जो आज भी कही जाती है. गांधी जी जो ख़ादी की सफ़ेद टोपी पहनते थे, वो सबसे पहले बी अम्मा ने अपने हाथों से सिल कर दी थी, ताकि वो ख़िलाफ़त के एक जलसे में पहन कर जा सकें. वही टोपी बाद में 'गांधी टोपी' के नाम से पूरे मुल्क की पहचान बन गई. साल 1930 उनकी सेहत जवाब दे रही थी. शुगर और दूसरी बीमारियों के बावजूद वो लंदन में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए. वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने कहा था. "अगर तुम हिन्दोस्तान को आज़ादी नहीं दोगे, तो मैं वापस नहीं जाऊंगा." और ये अल्फ़ाज़ सच साबित हुए.
4 जनवरी 1931 को लंदन में ही उनका इंतिक़ाल हो गया. कहते हैं उनकी आख़िरी ख़्वाहिश, उनकी वसीयत यही थी कि "मैं एक ग़ुलाम मुल्क की मिट्टी में दफ़न नहीं होना चाहता, मुझे किसी आज़ाद सरज़मीं पर दफ़न किया जाए." उनकी इस वसीयत का एहतराम किया गया. उनका जनाज़ा लंदन से फ़िलिस्तीन ले जाया गया और यरुशलम में. क़ुब्बत-उस-सख़रा और मस्जिद-ए-अक़्सा के दरमियान वाले अहाते में उन्हें सुपुर्द-ए-ख़ाक कर दिया गया। आज भी उनकी क़ब्र वहाँ मौजूद है। तो ये थे मौलाना मुहम्मद अली जौहर.