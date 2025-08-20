फतेहपुर: मकबरे में तोड़-फोड़ का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, इस मुस्लिम एसोसिएशन ने की बड़ी मांग

Fatehpur Maqbara: हाल ही में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अबुनगर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे में हिंदुवादी भीड़ ने तोड़-फोड़ की थी. इस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था. अब मुंबई स्थित ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन की तरफ से इस मामले पर हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायार कर दी गई है. साथ ही इस घटना के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ सिकरेट्री, DGP और दीगर आला अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

मुंबई स्थित ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन के वकील ने बताया कि सहर नकवी और मोहम्मद आरिफ ने बताया कि रिट में कहा गया है कि फतेहपुर के मकबरे में तोड़-फोड़ की घटना एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दी गई थी. साथ ही इस रिट में वहां मौजूद पुलिस कर्मियों पर यह आरोप लगाया गया है कि उन पुलिस कर्मियों ने घटना के वक्त उपद्रवियों को रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि, मूकदर्शक बने रहे.

इस रिट याचिका में हाई कोर्ट से मांग की गई है कि फतेहपुर के अबुनगर स्थित मकबरे में तोड़फोड़ की घटना की जांच CBI या कोर्ट के जरिए गठित कमेटी से करवाई जाए. साथ ही इस रिट याचिका में भाजपा अध्यक्ष लखन लाल पाल और हिंदू महासभा के मनोज त्रिवेदी को पक्षकार बनाया गया है.

गौरतलब है कि 11 अगस्त को फतेहपुर के आबुनगर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सिद्दतपसंद कार्यकर्ताओं ने तोड़-फोड़ की. इस घटना के वक्त का कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस कर्मी मूकदर्शक बने दिख रहे हैं और वह उपद्रवियों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं.

इस घटना के बाद फतेहपुर जिले के पुलिस कप्तान अनूप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. घटना के बाद इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई.