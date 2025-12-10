Advertisement
मदरसों पर आरोप लगाना BJP के पूर्व सांसद को पड़ा भारी, शिकायत राष्ट्रपति तक पहुंची!

Jalgaon Protest: महाराष्ट्र के जलगांव में पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया द्वारा मदरसों और मुस्लिम संस्थानों पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की.

Dec 10, 2025

मदरसों पर आरोप लगाना BJP के पूर्व सांसद को पड़ा भारी, शिकायत राष्ट्रपति तक पहुंची!

Jalgaon Madarsa News: महाराष्ट्र के पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने अक्कलकोट, नंदुरबार जिले के मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे और भड़काऊ आरोप लगाए थे. इससे राज्य में राजनीतिक हंगामा मच गया. इन आरोपों के विरोध में जलगांव जिला एकता संगठन ने शनिवार को जलगांव जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया.

दरअसल,  सोमैया ने 26 नवंबर 2025 को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जामिया मिलिया इशातुल उलूम अक्कलकोट और उससे जुड़े संस्थानों पर गंभीर इल्जाम लगाए थे. संगठन ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद, राजनीतिक रूप से प्रेरित और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की छवि खराब करने की कोशिश हैं. विरोध प्रदर्शन के दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने ज़िला कलेक्टर राहुल घोगरे के माध्यम से देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को एक विस्तृत लिखित ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में मुख्य मांगें
इस ज्ञापन में किरीट सोमैया के आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है. इसके अलावा  अगर आरोप झूठे साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों की छवि खराब करने की कोशिशों को तुरंत रोका जाना चाहिए. राज्य सरकार को वास्तविक स्थिति की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) का गठन करना चाहिए. साथ ही संबंधित संस्थानों के लिए सुरक्षा और जरूरी सरकारी सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए.

प्रशासन को चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐसे झूठे इल्जाम न सिर्फ संस्थानों की छवि खराब करते हैं, बल्कि समाज में अनावश्यक तनाव भी पैदा करते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन को बड़े पैमाने पर तेज़ किया जाएगा. जामिया मिलिया इशातुल उलूम के अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि वे पूरी तरह से कानूनी दायरे में काम करते हैं और सभी वित्तीय और प्रशासनिक गतिविधियां पारदर्शी हैं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए उनके संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है.

