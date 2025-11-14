Advertisement
Kishanganj Election Result 2025: किशनगंज में त्रिकोणीय जंग, किसकी लगेगी नैया पार?

Bihar Assembly Election Result 2025: बिहार के चुनावी नतीजे आने शुरू हो गए हैं. इसबार मुस्लिम बाहुल इलाके सीमांचल में महागठबंधन और एनडीए पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. हालांकि, AIMIM ने चुनावी मैदान में उतरकर दोनों धड़ों का सियासी समीकरण बिगाड़ दिया है. किशनगंज में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. 

 

Kishanganj Assembly Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव रूझान आने शुरू हो गए हैं. दोपहर तक नतीजे साफ हो जाएंगे कि अगले पांच साल तक कौन बिहार का बॉस होगा. सीमांचल की सीटों का प्रदेश के सियासत कई मायनों में खास है. बिहार की लगभग 18 फीसदी मुस्लिम वोटर्स पर सभी सियासी दलों की नजर थी, जिन्हें साधने के लिए सेक्यूलर दलों और AIMIM ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. 

किशनगंज विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं. AIMIM को इस सीट से काफी उम्मीदें हैं, जबकि महागठबंधन भी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहे है. फिलहाल ताजा अपडेट मिलने तक किशनगंज में बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो चुकी है और अब ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है. जल्द ही यहां के रूझान आने शुरू हो जाएंगे. 

किशनगंज में 3 लाख 16 हजार से ज्यादा वोटों में से 60 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं. सीमांचल का यह इलाका मुस्लिम बहुल होने के बावजूद हर चुनाव में अलग-अलग सियासी समीकरण देखने को मिलते हैं. यहां के लोग बाढ़, गरीबी, बेरोजगारी और लगातार हो रहे पलायन से परेशान हैं, यही मुद्दा हर बार वोटिंग पैटर्न को भी प्रभावित करता है. चुनाव के दौरान इस बार किशनगंज में यही मुद्दा छाया रहा. 

कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का रहा है दबदबा

किशनगंज की चुनावी कहानी देखें तो यह सीट लंबे समय तक कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में रही है. 2005 के विधानसभा चुनाव में यहां RJD के अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज की थी. फरवरी 2005 में उन्होंने JDU की रेणु को 35 हजार 220 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी थी. 

साल 2010 के विधानसभा चुनाव में किशनगंज में बाजी पलट गई. कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने 38 हजार 867 वोट हासिल कर जीत हासिला की. खास बात यह कि इस चुनाव में BJP उम्मीदवार स्वीटी सिंह दूसरे नंबर पर रही. मोहम्मद जावेद और स्वीटी सिंह के बीच हार जीत का अंतर कई मायनों में अहम माना जा रहा है. 2015 में भी कांग्रेस का दबदबा जारी रहा और मोहम्मद जावेद ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर बिहार विधानसभा में पहुंचेय

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा. कांग्रेस उम्मीदवार इजहारुल हुसैन ने BJP की स्वीटी सिंह को सिर्फ 1,381 वोटों के बेहद कम अंतर से मात दी. किशनगंज में अक्सर हिंदू-मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिलता है और इस बार भी वोटों का बंटवारा चुनाव को आखिरी वक्त तक सस्पेंस में रखे रहा. जबकि जानकारों का कहना है कि 2020 के चुनाव में 60 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स की संख्या वाले किशनगंज में BJP मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही थी. 

AIMIM से बीजेपी-कांग्रेस को खतरा

इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में किशनगंज उन सीटों में शामिल हैं, जहां दूसरे चरण में वोटिंग हुई. इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन मुकाबले में सबसे बड़ा मोड़ AIMIM ने ला दिया है. कांग्रेस ने मोहम्मद कमरुल होदा को टिकट दिया है, जबकि BJP ने पिछले चुनावी नतीजों को देखते हुए स्वीटी सिंह पर ही भरोसा जताया है. AIMIM की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है. इससे सस्पेंस और बढ़ गया है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव में इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की साख है दांव पर, देखें पूरी लिस्ट?

 

