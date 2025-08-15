Kishtwar में फटा बादल, क्या है अब तक का अपडेट? 45 की मौत 120 घायल

Kishtwar cloudburst update: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले के पद्दर सब-डिवीजन के चाशोटी इलाके में गुरुवार को बादल फटने से कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई और 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए. मरने वालों में दो सीआईएसएफ जवान और कई मचैल माता मंदिर जाने वाले मुसाफिर शामिल थे.

35 लोगों की हालत गंभीर

अधिकारियों के मुताबिक 35 घायलों की हालत गंभीर है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं और आशंका है कि वे मलबे में दबे हो सकते हैं. राहत और बचाव काम के लिए SDRF, पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला. एनडीआरएफ की दो नई टीमों समेत 300 से ज्यादा सैनिकों को मौके पर भेजा गया है.

बादल फटने से दर्जनों घर, 6 सरकारी इमारतें, 3 मंदिर, पशुशालाएं और एक पुल बह गया. यज्ञ के लिए लगी एक बड़ी लंगर रसोई भी तबाह हो गई, जिसमें उस वक्त कई श्रद्धालु मौजूद थे.

एयरफोर्स को किया गया अलर्ट

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि हादसे के बाद प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए सभी एजेंसियों को राहत-बचाव तेज करने के निर्देश दिए और कहा कि वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है.

उमर अब्दुल्ला ने पार्टी की कैंसिल

पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे की वजह से स्वतंत्रता दिवस की शाम होने वाली 'ऐट होम' चाय पार्टी और सुबह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द करने ऐलान किया है, हालांकि औपचारिक कार्यक्रम जैसे भाषण और परेड होंगे. कई विधायकों और नेताओं ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, डीसी और एसएसपी किश्तवाड़ खुद मौके पर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

हेल्थ फैसिलिटी को किया गया पुख्ता

हेल्थ सर्विस को भी बड़े पैमाने पर मजबूत किया गया है. पद्दर के उप-जिला अस्पताल में 13 डॉक्टर और 31 पैरामेडिकल स्टाफ की अतिरिक्त तैनाती की गई है. जिला अस्पताल किश्तवाड़ और जम्मू के जीएमसी अस्पताल को भी पूरी तरह तैयार रखा गया है. चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर से भी स्पेशल डॉक्टरों की टीम जम्मू भेजी गई है. कुल 65 एम्बुलेंस राहत और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में लगी हैं.