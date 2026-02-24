मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूर सैयद SK पर हमला, बंगाली भाषा बोलने पर चाकू मारने का आरोप

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में पश्चिम बंगाल के एक सैयद एसके नामक प्रवासी मजदूर को इसलिए चाकू मारकर घायल कर दिया गया, क्योंकि उसने बंगाली भाषा बोली. सैयद एसके को घायल अवस्था में बुंदेलखंड अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई. इस घटना पर पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के सांसद समीरुल इस्लाम ने बताया, "हमने उनके इलाज की व्यवस्था की है और एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पीड़ित सैयद एसके पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले हैं, वह मध्य प्रदेश में वर्ष 2015 से कपड़ा बेचने का काम करते थे. बीते गुरुवार (19 फरवरी) को मध्य प्रदेश के सागर जिले के समनापुर गांव में सैयद एसके के साथ लूटपाट हुई, जिसके बाद उन्हें चाकू मार दिया गया. पीड़ित सैयद एसके की पत्नी नूरेफा बीवी ने बताया कि हाल ही में बांगाली बोलने पर लोगों के ताने को लेकर सैयद ने डर जताया था.

पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के सांसद समीरुल इस्लाम ने बताया कि उन्होंने पीड़ित सैयद की इलाज के लिए इंतजाम किया और मामले की शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के कहने पर, हम सैयद एसके और उनके परिवार का ध्यान रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक बार जब सैयद ठीक हो जाएंगे, तो हम उन्हें वापस लाएंगे और राज्य में उनका रिहैबिलिटेशन करेंगे.

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में बंगाली भाषी मजदूरों पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में हमले हुए हैं. इस महीने की शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक प्रवासी मजजूर की महाराष्ट्र के पुणे में हत्या कर दी गई थी. परिवार का आरोप है कि उसे इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वह बंगाली बोलता था.

वहीं, इस वर्ष जनवरी में, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक ब्रेड फैक्ट्री से बजरंग दल के सदस्यों ने आठ बंगाली प्रवासी मजदूरों पर बेरहमी से हमला किया और उनका पीछा किया. इससे पहले जुलाई 2025 में, हरियाणा के गुरुग्राम में 250 से ज़्यादा बंगाली बोलने वाले माइग्रेंट वर्कर्स, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम थे, को हिरासत में लिया गया और कथित तौर पर परेशान किया गया, जिसके कारण उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा.