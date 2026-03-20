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क्या है कश्मीर का मशहूर रमजान स्पेशल "Babribyol Tresh"? फायदे जान रह जाएंगे दंग

Babribyol Tresh Drink in Ramadan: पूरी दुनिया में भले ही रमजान का एक मकसद हो, लेकिन रोजे इफ्तार की परंपराएं अलग-अलग हैं. रमजान के इन्हीं खास परंपराओं में से एक हैं कश्मीर का पारंपरिक पेय (ड्रिंक) "बाबरीब्योल त्रेश", जो इफ्तार का खास हिस्सा होता है. इसको खास तरीके से बनाया जाता है, जो रोजेदारों के सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:02 PM IST

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बाबरीब्योल त्रेश (फाइल फोटो)
बाबरीब्योल त्रेश (फाइल फोटो)

Kashmiri Babribyol Tresh: रमजान अपने अंतिम पड़ाव पर है, और लोग ईद की तैयारियों में डूबे हैं. रमजान का इस्लाम में खास महत्व है और इस पूरे महीने में दुनिया के कई हिस्सों में इसकी रौनक देखी जा सकती है. हालांकि, इस बार रमजान में कुछ जगहों पर हालात ऐसे भी रहे, जहां मुसलमानों का इफ्तार और दूसरी इबादतों का करना मुश्किल हो गया है. पूरी दुनिया में रमजान का मकसद भले ही एक हो, लेकिन रोजे और इफ्तार की परंपराएं अलग-अलग रही हैं, जो वहां की स्थानीय संस्कृति से प्रभावित होती हैं. 

भारत में रमजान के महीने में खास ऐतहमाम किया जाता है. इस पाक और मुकद्दस महीने में देश के कई राज्यों में गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है, जब दूसरे मजहब के लोग एक ही दस्तरख्वान पर बैठकर रोजेदारों के साथ रोजा खोलते हैं.  भारत में कश्मीर की एक पुरानी परंपरा आज भी लोगों को सुकून और ताजगी का एहसास कराती है "बैबरीब्योल त्रेश."

क्या है "बाबरीब्योल त्रेश"?
"बाबरीब्योल त्रेश" सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि अपने आप में सदियों की विरासत समेटे हुए एक खास पेय (ड्रिंक) है.  "Babribyol Tresh: A Refreshing Ramadan Treat" यानी यह सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि रमजान के दौरान राहत देने वाला खास तोहफा है. बैबरीब्योल त्रेश (जिसे बाबरी त्रेश भी कहा जाता है) कश्मीर का पारंपरिक गर्मियों का पेय है, जो मीठी तुलसी (कश्मीरी में बाबरीब्योल) के बीज, दूध और पानी से तैयार किया जाता है. रमजान के महीने में इसका खास महत्व होता है, क्योंकि इसे रोजा खोलने यानी इफ्तार के समय पिया जाता है. इसकी ठंडक और हाइड्रेशन देने वाली खूबियां इसे रोजेदारों की सेहत के लिए मुफीद बनाती हैं. आमतौर पर लोग इसे खजूर के साथ इफ्तार में पीना पसंद करते हैं.

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रोजेदारों की सेहत के लिए है रामबाण
"बाबरीब्योल त्रेश" के नाम का मतलब होता है, "मीठी तुलसी के बीजों से मिला हुआ पानी." इसे कभी-कभी "कन शरबत" या "कीमती मोती जैसा पेय" भी कहा जाता है, क्योंकि पानी में भीगने के बाद इसके बीज छोटे-छोटे पारदर्शी मोतियों जैसे दिखते हैं. गुलाब जल या चुकंदर पाउडर मिलाने पर इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है, जो इसे देखने में भी बेहद आकर्षक बनाता है.

बाबरीब्योल त्रेश सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद है. तुलसी के बीज फाइबर, ओमेगा-3 और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. वहीं केसर, इलायची और सूखा नारियल जैसे कश्मीरी पारंपरिक तत्व पाचन को बेहतर बनाते हैं और हल्की मिठास देते हैं. इसलिए यह इफ्तार के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक माना जाता है, जो पूरे दिन के रोजे के बाद शरीर को तरोताजा कर देता है. 

कैसे बनता है बाबरीब्योल त्रेश? 
इसे बनाना भी बेहद आसान है. सबसे पहले 1 से 3 चम्मच तुलसी के बीजों को पानी में कम से कम चार घंटे या रातभर भिगो दें, जब तक कि वे जेली जैसे चिपचिपे न हो जाएं. इसके बाद ठंडा दूध, पानी और चीनी या मिश्री मिलाएं. इसमें सूखा नारियल, केसर, इलायची पाउडर और बादाम-किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स डालें. आखिर में भीगे हुए बीजों को इस मिश्रण में मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें. चाहें तो बर्फ के टुकड़े डालकर इसे और भी ताजगी भरा बनाया जा सकता है.

कश्मीर में बाबरीब्योल त्रेश सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक परंपरा है. एक ऐसा रिवाज जो रमजान के दौरान सुकून, सेहत और मिठास का एहसास कराता है. हर घूंट में संस्कृति, अपनापन और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा की झलक मिलती है. यही वजह है कि यह पेय न सिर्फ तुरंत तरोताजा करता है, बल्कि शरीर को ऊर्जा भी देता है और ठंडक का एहसास भी कराता है.

(लेखक-हकीम फरशिता- जी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख)

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