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कौन हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल, जिन्हें बीजेपी हुकूमत ने बनाया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया बॉस?

NCM Chairman Harjit Singh Grewal: मरकजी हुकूमत ने बीजेपी के सीनियर नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) का नया सदर मुकर्रर किया है. वह पूर्व आईपीएस इकबाल सिंह लालपुरा की जगह लेंगे. अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उनकी यह तकर्रुरी बीजेपी की रियासत में पैठ मजबूत करने के मंसूबे के तौर पर देखा जा रहा है.

Written ByAkib Khan Mansoori
Published: Jul 19, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:22 PM IST
कौन हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल, जिन्हें बीजेपी हुकूमत ने बनाया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया बॉस?
Image Credit: NCM सदर बनाए जाने पर हरजीत सिंह ग्रेवाल को बधाई देने वालों का लगा तांताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Akib Khan Mansoori

Akib Khan Mansoori

आकिब खान मंसूरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के मानुष हैं.उन्होंने भीमरॉव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की है. इसके बाद दिल्ली की मशहूर यूनिवर्सिटी  जामिया मिल्लिया इस्लामिया से टीवी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है.  आकिब Zee ग्रुप के Zee JK& Ladakh चैनल में अस्सिटेंट प्रोडूसर हैं. इससे पहले वो Zee Bharat और कई बड़े चैनलों में ट्रेनिंग ली है. वो जम्मू- कश्मीर और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों पर लिखते हैं. 

 

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