/कौन हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल, जिन्हें बीजेपी हुकूमत ने बनाया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया बॉस?

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Punjab News: मरकजी हुकूमत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर नेता और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) का सदर मुक़र्रर किया है. वह पूर्व IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा की जगह लेंगे.
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में शुक्रवार (17 जुलाई) को एक नोटिफिकेशन जारी किया. ग्रेवाल का कार्यकाल पद संभालने की तारीख से तीन साल या अगले हुक्म (आदेश) तक रहेगा. इससे पहले तमिलनाडु के रहने वाली सैयद मुनावरी बेग को हुकूमत ने नायब सदर मुकर्रर किया है.
बीजेपी की अगुवाई वाली मरकजी हुकूमत की ओर से हरजीत सिंह ग्रेवाल की यह तकर्रुरी में अगले साल 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले हुई है. इससे पहले आयोग के सदर रहे पूर्व आईपीएस इकबाल सिंह लालपुरा का कार्यकाल अप्रैल 2025 में खत्म हो गया था. उसके बाद से यह अहम ओहदा (पद) एक साल से अधिक समय तक खाली पड़ा था.
पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी का सियासी दांव
ग्रेवाल पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता हैं और रियासत की कोर कमेटी के सदस्य भी हैं. ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी सौंपकर भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब चुनाव से पहले बड़ा सियासी पैगाम देने की कोशिश की है. सियासी जानकारों की मानें तो बीजेपी ग्रेवाल को तकर्रुरी देकर अभी से चुनावी तैयारी का बिगुल फूंक चुकी है.
हरजीत सिंह ग्रेवाल एक सिख चेहरा हैं और पार्टी उनके जरिए पंजाब के पंथिक तबकों और सिख समुदाय के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है. अब तक पंजाब में बीजेपी की छवि हिंदू समुदाय की पार्टी और बाहरी लोगों के दल के रूप में रही है. ऐसे में पार्टी लंबे समय से सिख समुदाय में अपनी पहुच बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले रवनीत सिंह बिट्टू को अहमियत दी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अपने साथ जोड़ा. अब हरजीत सिंह ग्रेवाल के जरिए पार्टी ने सिख समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर बड़ा पैगाम देने की कोशिश की है.
हरजीत सिंह ग्रेवाल से पहले यह जिम्मेदारी पूर्व आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा के पास थी. वे भी सिख समुदाय से आते हैं. यह पहली बार है जब लगातार दूसरी बार किसी सिख नेता को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कमान सौंपी गई है. इसके साथ ही ग्रेवाल इस आयोग के तीसरे सिख अध्यक्ष बन गए हैं.
तीन कृषि कानूनों के मुखर समर्थक रहे ग्रेवाल
69 साल के हरजीत सिंह ग्रेवाल पंजाब के बरनाला जिले के धनौला कस्बे से हैं, जो पंजाब बीजेपी प्रमुख केवल सिंह ढिल्लों का भी गृह जिला है. बीजेपी के एक सीनियर नेता के मुताबिक, "इस तकर्रुरी से पार्टी को खासकर मालवा क्षेत्र में बड़ी मजबूती मिलेगी, जहां ग्रेवाल ने दशकों तक संगठन में काम करते हुए मजबूत जमीनी राब्ता कायम किया है."
बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले ग्रेवाल लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे. पंजाब में पार्टी के सबसे मुश्किल सियासी दौर में भी वे भारतीय जनता पार्टी के सबसे वफादार नेताओं में गिने जाते रहे.
मरकजी हुकूमत के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन के दौरान, जब बीजेपी के कई नेता खामोश रहे, तब ग्रेवाल ने विरोध के बावजूद पार्टी के रुख का खुलकर बचाव किया. आंदोलन के दौरान धनौला स्थित उनके खेतों में लगी धान की फसल को प्रदर्शनकारी किसान कार्यकर्ताओं ने नुकसान पहुंचाया था. एक दूसरी घटना में, जब वे पटियाला की एक बैकरी में गए, तो वहां भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. हालांकि ग्रेवाल का कहना था कि प्रदर्शनकारियों के पहुंचने से पहले ही वे वहां से निकल चुके थे.
जब ग्रेवाल के साथ कांग्रेस नेता ने टीवी डिबेट में हिस्सा लेने किया इंकार
कृषि कानूनों के आंदोलन के दौरान ग्रेवाल एक चर्चित टीवी बहस का भी हिस्सा बने, जब तत्कालीन कांग्रेस सांसद और मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उनके साथ बहस करने से इनकार कर दिया था. लगातार विरोध के बावजूद ग्रेवाल पंजाब में बीजेपी के सबसे मुखर सिख नेताओं में बने रहे.
ग्रेवाल ने कृषि और किसासों से जुड़े मामलों के साथ सिख मामलों और रियासत की सियासत पर पार्टी का मौकिफ लगातार रखा. उन्होंने एक अडिग और संगठन के तईं वफादार नेता की अपनी पहचान मजबूत की. उन्होंने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में राजपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. यह अब तक उनका एकमात्र चुनावी मुकाबला रहा है.
NCM के नए बॉस ग्रेवाल का सियासी करियर
हरजीत सिंह ग्रेवाल ने सालों तक पार्टी और सार्वजनिक जिंदगी में कई अहम ओहदों पर काम किया है. वे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और पंजाब बीजेपी के राज्य महासचिव और राज्य उपाध्यक्ष रह चुके हैं.
इसके अलावा उन्होंने पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और पंजाब वन विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर भी ख़िदमात अंजाम दी हैं. वे नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NACOF) के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं.