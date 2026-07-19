/कौन हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल, जिन्हें बीजेपी हुकूमत ने बनाया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया बॉस?

मरकजी हुकूमत के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन के दौरान, जब बीजेपी के कई नेता खामोश रहे, तब ग्रेवाल ने विरोध के बावजूद पार्टी के रुख का खुलकर बचाव किया. आंदोलन के दौरान धनौला स्थित उनके खेतों में लगी धान की फसल को प्रदर्शनकारी किसान कार्यकर्ताओं ने नुकसान पहुंचाया था. एक दूसरी घटना में, जब वे पटियाला की एक बैकरी में गए, तो वहां भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. हालांकि ग्रेवाल का कहना था कि प्रदर्शनकारियों के पहुंचने से पहले ही वे वहां से निकल चुके थे.