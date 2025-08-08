Video: सीमांचल के इस RJD MLA को ओवैसी से बगावत पड़ी भारी; शर्म से चुराई नज़रें

Kocha Dhaman MLA Viral Video: बिहार के दलबदलू नेताओं की खैर नहीं है. अब जनता जवाबदेही मांग रही है. किशनगंज ज़िले में जनता ने एक दलबदलू नेता के साथ ऐसा सलूक किया है जिसकी उम्मीद खुद विधायक को भी नहीं रही होगी. कोचाधामन विधानसभा सीट से विधायक इजहार असफी को चुनाव से पहले अपने ही इलाके में पहुंचे, जहां लोगों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

दरअसल, इजहार असफी कुट्टी पंचायत के धूमनगर गांव में अपने समर्थकों के साथ सड़क निर्माण के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे. इस दौरान गांव वालों और विधायक से कहासुनी हो गई. भीड़ में से एक शख्स ने विधायक तीखे सवाल पूछ लिए, जिसपर विधायक इजहार असफी भड़क गए. एक शख्स ने कहा, "हमने आपको AIMIM के टिकट पर वोट दिया था, काफी मेहनत की थी लेकिन आपने हमें धोखा दिया और चुनाव जीतने के बाद आरजेडी में चले गए. अब हम आपको वोट नहीं देंगे, सिर्फ एआईएमआईएम को ही वोट देंगे."

स्थानीय लोगों में विधायक के खिलाफ फूटा गुस्सा

इसके बाद स्थानीय लोगों ने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी की. लोगों ने AIMIM ज़िंदाबाद के नारे लगाए और विधायक से पार्टी बदलने का जवाब मांगा. लोगों का तर्क था कि वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने एआईएमआईएम के नाम पर वोट दिया था, लेकिन विधायक आरजेडी में चले गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने ओवैसी की पार्टी को वोट दिया था, लेकिन विधायक ने पार्टी बदलकर उनकी उम्मीदें तोड़ दीं.

क्या है पूरा मामला

साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थीं लेकिन चुनाव के बाद पांच में से चार विधायक राजद में शामिल हो गए. इनमें कोचाधामन से जीते इज़हार असफ़ी भी शामिल थे. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. माना जा रहा है कि इस विरोध का असर विधानसभा चुनाव 2025 में दिखने वाला है.