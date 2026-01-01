Kochi: हजरत ईसा की पेंटिंग पर बवाल, नाराज हुए देश भर के ईसाई

Kochi News: कोच्चि–मुज़िरिस बिएनाले का एक स्थल उस समय अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जब हज़रक ईस की 'द लास्ट सपर' की एक अलग व्याख्या दिखाने वाली तस्वीर को लेकर भारी बवाल हो गया. इस पेंटिंग का कैथोलिक और दूसरे ईसाई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद केरल के कलाकार टॉम वट्टाकुझी की एक पेंटिंग को लेकर है, जिसे बिएनाले की क्यूरेटेड प्रदर्शनी 'इदम' के तहत प्रदर्शित किया गया था. ईसाई संगठनों का आरोप है कि इस कलाकृति ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और ईसा मसीह व 'द लास्ट सपर' के पारंपरिक चित्रण का अपमान किया गया है.

क्या होता है द लास्टर सपर?

द लास्ट सपर उस आखिरी खने को कहा जाता है, जो ईसा मसीह (यीशु) ने अपने बारह शिष्यों के साथ सूली पर चढ़ाए जाने से ठीक एक दिन पहले किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये ईसाई आस्था का अपमान

केरल लैटिन कैथोलिक एसोसिएशन ने इस पेंटिंग को तुरंत हटाने की मांग की और 24 घंटे के भीतर माफी की भी मांग की. एसोसिएशन के सचिव बिजू जोसी करुमनचेरी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सवाल उठाया कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल ऐसी कलाकृति पर कैसे किया जा सकता है, जिसे वे ईसाई आस्था का अपमान मानते हैं.

उन्होंने लिखा,"अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सरकारी पैसे से आप जो चाहें दिखा देंगे, ऐसा मत सोचिए. क्या आप उस टैक्स के पैसों से हमारा अपमान कर रहे हैं, जो हम भी भरते हैं? दुनिया के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की विश्वप्रसिद्ध पेंटिंग इसी तरह बनाई गई थी." सीरो-मालाबार चर्च ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई. चर्च का कहना है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज़रूरी है, लेकिन इसके नाम पर धार्मिक विश्वासों को गलत तरीके से पेश करना या आहत करना सही नहीं है.

बिएनाले के आयोजकों ने बताया कि विरोध को देखते हुए और नए साल के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से बचने के लिए स्थल को अस्थायी रूप से बंद किया गया है. आयोजकों के मुताबिक,"नए साल की पाबंदियों के कारण सभी स्थल बंद हैं और इन्हें 2 जनवरी को फिर से खोला जाएगा."

कलाकार ने क्या कहा?

इस बीच, कलाकार टॉम वट्टाकुझी ने एक क्षेत्रीय चैनल से बातचीत में आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि किसी भी कलाकृति को देखने का नजरिया हर व्यक्ति का अलग हो सकता है. उनका कहना है कि 'द लास्ट सपर' को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था और यह पेंटिंग एक नाटक पर आधारित है.