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कोलकाता एयरपोर्ट की 130 साल पुरानी मस्जिद में 3 दिन तक नमाज पर रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

Kolkata Airport Masjid News: कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में मौजूद करीब 130 साल पुरानी मस्जिद में तीन दिनों के लिए नमाज अस्थायी रूप से रोक दी गई है. मस्जिद में नमाज रोके जाने से विवाद खड़ा हो गया है और एक मुस्लिम नेता और पूर्व मंत्री ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 12, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:51 AM IST
कोलकाता एयरपोर्ट की 130 साल पुरानी मस्जिद में 3 दिन तक नमाज पर रोक, जानिए क्या है पूरा मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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