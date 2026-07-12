/कोलकाता एयरपोर्ट की 130 साल पुरानी मस्जिद में 3 दिन तक नमाज पर रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

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Kolkata News: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद 130 साल से भी पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद में 11 जुलाई से तीन दिनों के लिए नमाज रोक दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद में चल रहे मरम्मत के काम की वजह से ऐसा किया गया है. इस मस्जिद को बांकरा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है. यह एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से कुछ सौ मीटर की दूरी पर है.
अधिकारी ने PTI को बताया, "मस्जिद में दो-तीन दिनों तक निर्माण कार्य चल रहा है. इसलिए, इस दौरान नमाज़ के लिए मस्जिद में एंट्री पर रोक लगा दी गई है." बीजेपी के दम दम उत्तर के विधायक सौरव सिकदर ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट परिसर के अंदर मस्जिद होने से दोनों रनवे के पूरी तरह से इस्तेमाल पर असर पड़ा है और सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि नमाज़ के लिए वहां आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पास या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है.
अधिकारियों ने क्या कहा?
उन्होंने PTI को बताया, "एयरपोर्ट एक सुरक्षित इलाका है. एयरपोर्ट में आने वाले किसी भी व्यक्ति को फोटो वाला बायोमेट्रिक पास लेना होता है. यह मस्जिद सबसे ज़्यादा सुरक्षा वाले इलाके में है, जिसे लेवल 3 कहा जाता है." सिकदर ने कहा कि एयरपोर्ट से हर महीने लाखों यात्रियों के अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे VVIPs का भी आना-जाना होता है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया था और दावा किया था कि मौजूदा व्यवस्था से सुरक्षा को लेकर संभावित खतरा हो सकता है.
पूर्व मंत्री बोला हमला
वहीं, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही थी, ऐसे में मस्जिद में नमाज़ रोकने की कोई जरूरत नहीं थी. चौधरी ने PTI से कहा, "यह मस्जिद 135 साल से ज़्यादा समय से वहां है और इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है. हम किसी भी शांतिपूर्ण समाधान के लिए तैयार हैं और नमाज़ के लिए प्रवेश रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी."