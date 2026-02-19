SIR के दबाव ने निगल ली एक और जिंदगी, रिटर्न फॉर्म में नाम देख BLO अनिकुल आलम की मौत!

West Bengal SIR Controversy: पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में आ गई है. वोटर लिस्ट से जुड़े इस विशेष अभियान को लेकर पहले से ही सियासी आरोप-प्रत्यारोप जारी थे. वहीं, अब चुनावी ड्यूटी के दौरान एक और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मौत ने इस प्रक्रिया और उससे जुड़े दबावों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. आलोचकों का कहना है कि SIR के तहत कर्मचारियों पर बढ़ते काम के बोझ और मानसिक दबाव को नजरअंदाज किया जा रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (19 फरवरी) को कोलकाता से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इस मामले में मोहम्मद अनिकुल आलम (उम्र 54 साल) की मौत हो गई. वह कालियाचक हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर थे और सोजापुर के रहने वाले थे. उन्हें सोजापुर क्षेत्र के बूथ नंबर 144 का BLO नियुक्त किया गया था. पीड़ित परिवार के मुताबिक, बुधवार को 44 लोगों के SIR फॉर्म वापस आए थे,जिनमें उनका अपना फॉर्म भी शामिल था.

परिजनों ने दावा किया कि बुधवार (18 फरवरी) की सुबह उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उन्होंने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बावजूद वे चुनावी काम से जुड़े जरूरी काम के लिए बीडीओ ऑफिस चले गए. वहां से लौटते समय उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक BLO के बेटे ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक मोहम्मद अनिकुल आलम के बेटे ने रोते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, "मेरे पिता एक टीचर थे. मेरी मां के दिल के दो ऑपरेशन हो चुके हैं और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पिता पर थीं. मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह के मुश्किल हालात में भी उन्हें बीएलओ की ड्यूटी क्यों दी गई?" मृतक के बेटे ने बताया कि BLO का काम करते हुए वह कई दिनों से खांसी और सीने में दर्द की शिकायत कर रहे थे. चुनाव आयोग ने उन पर बहुत दबाव डाला. मैं दुआ करता हूं कि किसी और के माता-पिता के साथ ऐसा न हो."

राज्य में इससे पहले भी कई बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं, जिनको लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विरोध जताया था और चुनावी प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों पर पड़ने वाले दबाव को लेकर सवाल उठाए थे. चुनाव आयोग की ओर से समय-समय पर कहा जाता रहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए SIR जैसी प्रक्रियाएं जरूरी होती हैं, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स अहम भूमिका निभाते हैं.

सीएम ममता बनर्जी के गंभीर आरोप

SIR प्रक्रिया से जुड़ी कथित मौतों को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) लगातार सवाल उठा रही है, जबकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे सियासी बयानबाजी बताया है. आरोप और जवाबी दावों के बीच SIR प्रक्रिया और उससे जुड़े दबावों पर नई बहस छिड़ गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक, SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, जिनमें BLOs और आम मतदाता शामिल बताए जाते हैं. TMC का दावा है कि इन मौतों के पीछे SIR से जुड़ा डर, मानसिक तनाव, काम का अत्यधिक दबाव और वोटर लिस्ट से नाम कटने की आशंका खास वजह रही है. इन घटनाओं में आत्महत्याएं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे मामले शामिल बताए गए हैं.

SIR के डर से सैकड़ों लोगों की मौत

आंकड़ों की बात करें तो फरवरी 2026 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश एक प्रस्ताव में SIR प्रक्रिया से जुड़ी 107 मौतों का जिक्र किया गया था. यह संख्या सरकारी स्तर पर पेश की गई और विधानसभा में पारित प्रस्ताव का हिस्सा भी बनी. इससे पहले जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और SIR को लेकर डर और दहशत की वजह से रोजाना 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं. उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था.

इसी तरह अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं. नवंबर-दिसंबर 2025 के शुरुआती फेज में 9 से 40 मौतों की खबरें सामने आई थीं, जिनमें 5 से 6 आत्महत्याएं और कई BLOs की मौतें शामिल बताई गईं. जनवरी 2026 में ममता बनर्जी के जरिये चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में 77 मौतों का जिक्र किया गया था. साथ ही 4 आत्महत्या की कोशिश और 17 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की बात कही गई थी. अलग-अलग रिपोर्ट्स में कुल मिलाकर 100 से 160 मौतों तक के दावे सामने आए हैं. हालांकि विधानसभा स्तर पर हालिया आधिकारिक आंकड़ा 107 बताया गया है.

