बुलडोजर के खिलाफ बंगाल की सड़कों पर बवाल, पुलिस को चलानी पड़ी लाठियां

Kolkata News: कोलकाता में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ है. इस दौरान तनावपूर्ण माहौल बन गया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसा, पत्थरबाजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है. घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में कोलकाता के कुछ इलाकों में कथित “अवैध निर्माण” के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई थी. प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी थी. इसी के विरोध में रविवार को पार्क सर्कस सेवन पॉइंट क्रॉसिंग के पास प्रदर्शन आयोजित किया गया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बुलडोजर अभियान के जरिए गरीब और खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने प्रशासन पर बिना पर्याप्त नोटिस और वैकल्पिक व्यवस्था के घरों और दुकानों को तोड़ने का आरोप लगाया.

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की. पुलिस ने जब भीड़ को हटाने का प्रयास किया, तब हालात बिगड़ गए. अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई. इस हिंसा में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें पुलिस और केंद्रीय बलों की गाड़ियां भी शामिल हैं. पुलिस का दावा है कि कुछ जवानों को भी चोटें आई हैं. घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया और हालात को नियंत्रित करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया.

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ADCP ने क्या कहा?

ADCP आशीष बिस्वास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदर्शन बिना अनुमति के किया जा रहा था और सड़कें जाम करने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया. इससे पहले स्थानीय लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था. बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने के बाद प्रशासन को कार्रवाई रोकनी पड़ी थी. इसके बावजूद विरोध और राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है.