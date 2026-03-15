बंगाल चुनाव से पहले सियासी संग्राम, फिरहाद हकीम ने BJP को बंगाली समुदाय के लिए खतरा बताया

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के शेड्यूल की घोषणा से पहले, तृणमूल कांग्रेस के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने रविवार (15 मार्च) को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार शुरू किया. इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती हैं.

प्रचार के दौरान, हकीम ने आरोप लगाया कि अगर BJP बंगाल की सत्ता में आई तो वह कथित तौर पर राज्य में बंगाली समुदाय पर अत्याचार करेगी, राज्य के संसाधनों को लूटेगी और कहा कि बंगाल का अस्तित्व ही दांव पर है. हकीम ने कहा, "BJP यहां अत्याचार करने आ रही है; वह राज्य को लूटने आ रही है. बंगालियों पर अत्याचार किया जाएगा। एक-एक करके हिसाब बराबर किया जाएगा. हम अपने लोगों से कहते हैं कि हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें बंगाल वापस जीतना है. हमें ममता दी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि आज बंगाल का अस्तित्व ही दांव पर है.

" पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली TMC 2011 से राज्य में सत्ता में है. पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव में, राज्य में 82.2% वोटिंग हुई थी. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 45.6% वोट शेयर के साथ 294 में से 211 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की। ​​इंडियन नेशनल कांग्रेस और CPI(M) ने 12.4% और 20.1% वोट शेयर के साथ क्रम से 44 और 26 सीटें हासिल कीं। इसके उलट, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सिर्फ़ 3 सीटें मिलीं, और कुल वोट शेयर का 10.3% मिला.

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लेकिन, 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में, 84.7% के ज़्यादा वोटिंग के बावजूद, तृणमूल कांग्रेस (TMC) सत्ता में बनी रही, हालांकि उसकी कुल सीटों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई, और उसने 48.5% वोट शेयर के साथ 213 सीटें जीतीं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार हुआ, और वह 2016 में तीन सीटों से बढ़कर 38.5% वोट शेयर के साथ 77 सीटों पर पहुँच गई। इस बीच, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थिति में भारी गिरावट आई, और वह सिर्फ़ 1.6% वोट शेयर के साथ एक सीट जीत पाई.

आने वाले विधानसभा चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ अपना किला बचाने की कोशिश करेगी, जो पिछले चुनावों में 77 सीटें जीतने के बाद जीत पक्की करना चाहेगी.