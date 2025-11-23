Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

कोटा की सड़कों पर दहशत: नशा करने से रोकने पर दबंगों ने मुस्लिम परिवार पर बरसाये लाठी-डंडे, कई घायल

Rajasthan Crime News: प्रदेश के कोटा शहर के मोखापाड़ा इलाके में उस समय तनाव और दहशत फैल गई, जब घर के बाहर नशा करने से रोकने पर दबंगों ने तलवार, डंडे और पत्थरों से हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, बयान लिए और हथियार बरामद कर जांच शुरू कर दी है.

 

 

|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:50 PM IST

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

Kota News Today: राजस्थान का कोटा शहर कोचिंग नगरी के नाम से पूरे देश में मशहूर है. यहां पर देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं. वहीं, एक खबर ने कोटा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां दबंगों को दरवाजे के सामने नशाखोरी करने से रोकना भारी पड़ गया. दबंगों ने हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया है. 

यह पूरा मामला कोटाशहर के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र के मोखापाड़ा मोहल्ले का है, जहां शनिवार को देर शाम दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया. घटना तब हुई जब घर के बाहर बैठे कुछ दबंग लड़कों को नशा करने से रोकने पर विवाद हो गया. घर के बाहर नशाखोरी करने से रोकने पर दबंग भड़क गए. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने तलवार, डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, मोहल्ले में कुछ नौजवान घरों के बाहर बैठकर नशा कर रहे थे. इसका विरोध करने पर दबंग लड़कों ने अचानक हमला कर दिया. हमलावरों ने तलवारें लहराईं, डंडों से मारपीट की और पत्थर भी फेंके. अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पीड़ित जावेद ने बताया कि बदमाशों ने पहले उस पर तलवार से हमला किया और उसके बाद फायरिंग भी की.

पीड़ित जावेद के मुताबिक, हमले में उसे गंभीर चोटें आईं हैं. झगड़े के दौरान मुस्कान, अयान और एक बुजुर्ग बशीर मोहम्मद भी घायल हो ग. घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलते ही कैथूनीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को आनन फानन में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा. पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

पुलिस का कहना है कि हमले में इस्तेमाल की गई तलवारें, डंडे और पत्थर भी घटनास्थल से जब्त किए गए हैं. इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि नशा करने वाले आरोपियों हरकतों से मोहल्ले में पहले भी परेशानी होती रही है, लेकिन इस बार विवाद ने हिंसक रूप ले गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश की तरह ट्यूनीशिया में तख्ता पलट? हजारों लोगों का सईद सरकार के खिलाफ हल्ला बोल!

 

