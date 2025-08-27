कोटा में गणेश चतुर्थी पर नॉनवेज पोस्टर संग गणेश की फोटो; VHP-बजरंग दल ने किया हंगामा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2899007
Zee SalaamIndian Muslim

कोटा में गणेश चतुर्थी पर नॉनवेज पोस्टर संग गणेश की फोटो; VHP-बजरंग दल ने किया हंगामा

Kota Lord Ganesha Poster Controversy: राजस्थान के कोटा में गणेश चतुर्थी पर नॉनवेज खाद्य पदार्थों के साथ भगवान गणेश की फोटो का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया. VHP और बजरंग दल के विरोध के बीच पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी थ. बाद में पुलिस ने नाबालिग को छोड़ दिया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:40 PM IST

Trending Photos

कोटा में प्रदर्शन करते VHP-बजरंग दल के कार्यकर्ता
कोटा में प्रदर्शन करते VHP-बजरंग दल के कार्यकर्ता

Kota News Today: राजस्थान की कोचिंग नगरी कोटा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट वायरल होने के बाद विवाद हो गया. एक रेस्टोरेंट के जरिये पोस्ट की गई पोस्ट को देखर हिंदूवादी संगठन भी भड़क गए, जिससे इलाके में तनाव फैल गया. घटना की सूचना पुलिस भी आनन फानन में मौके पर पहुंच गई. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. 

दरअसल, यह कोटा में यह सांप्रदायिक विवाद उस समय शुरू हुआ, जब गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ नॉनवेज खाद्य पदार्थों के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा की फोटो का पोस्टर सोशल मीडिया पर डाला गया. यह पोस्टर एक नॉनवेज रेस्टोरेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देर रात अपलोड किया गया था. पोस्टर वायरल होते ही हिंदूवादी संगठन आग बबूला हो उठे. 

VHP-बजरंग दल ने काटा बवाल

मिली जानकारी के मुताबिक, जैसे ही यह मामला सामने आया, विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंच कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यह पोस्ट हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दंगे भड़काने की नीयत से डाली गई है. मामला तूल पकड़ता देख पुलिस प्रशासन भी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ कर उन्हें सद्बुद्धि दिलाने की कोशिश करते हुए नजर आए. कोटा शहर की एसपी तेजस्विनी गौतम ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पोस्टर बनाने वाले, रेस्टोरेंट मालिक और पोस्टर तैयार करने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा पोस्टर अपलोड करने वाले नाबालिग को थाने लाया गई. हालांकि, बाद में उसे छोड़ दिया गया.

'नाबालिग को छोड़ सभी पर होगी कार्रवाई'

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि नाबालिग को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन पर सख्त धाराएं लगाई जाएंगी. इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए नॉनवेज रेस्टोरेंट को बंद करने की भी मांग की है.

ये भी पढ़ें: गुरुवायुर मंदिर की परंपरा तोड़ना पड़ा भारी; जैसमीन उठाएंगी मंदिर के शुद्धिकरण का खर्च!

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

TAGS

Rajasthan newsKota Poster Controversymuslim news

Trending news

Kerala News
मंदिर की परंपरा तोड़ना मुस्लिम मॉडल को पड़ा भारी; उठाना पड़ेगा शुद्धिकरण का खर्च !
patna news
क्या जोया की स्कूल के बाथरूम में जलाकर की गई हत्या? परिजनों का स्कूल में तोड़फोड़
Assam news
हिमंत बिस्वा सरमा के ‘Shoot at Sight’ के फरमान से हिन्दू भी भड़के; मुसलमानों ने...
UP News
लखनऊ: गूंजेगा नबी-ए-पाक का पैगाम; 1500वें विलादत पर होगा मिलादुन्नबी का नायाब जश्न
Assam news
अपने ही बयान से पलट गए हैं असम सीएम, मुसलमानों के घर पर चला रहे हैं बुलडोजर
US News
अमीरा ने बदला लोगों का इस्लाम के प्रति नजरिया; हिजाब पहनकर जीता ब्यूटी पेजेंट अवॉर्ड
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हाहाकार; जम्मूतवी स्टेशन से जाने वाली ट्रेनें कैंसल
UP News
चंदन गुप्ता हत्याकांड के दोषी सलीम की लखनऊ जेल में मौत; पुलिस ने बताई ये वजह
Uttar Pradesh news
गणेश चतुर्थी पर इस बात को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल,पुलिस ने मामले को किया शांत
Bhopal
गणेश की मूर्ती बेचनी है तो मुस्लिम कारीगरों को करनी होगी पूजा; BJP विधायक की धमकी
;