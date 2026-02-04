Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3097925
Zee SalaamIndian Muslimकोटद्वार में इंसानियत की कीमत चुका रहा मोहम्मद दीपक का परिवार; मुस्लिम का साथ देना बना जुर्म!

कोटद्वार में इंसानियत की कीमत चुका रहा 'मोहम्मद दीपक' का परिवार; मुस्लिम का साथ देना बना जुर्म!

Hindu Right Wing Threaten Mohammad Deepak: उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार के समर्थन में खड़े हुए दीपक उर्फ "मोहम्मद दीपक" की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते दिनों हिंदूवादी संगठनों की धमकी और विरोध के बाद उन्हें व उनके परिवार को अनहोनी का डर सताने लगा है. आरोप है कि इस मामले में पुलिस भी हिंदू संगठनों के साथ खड़ी नजर आ रही है. यह मामला अब इंसानियत, अभिव्यक्ति की आजादी और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 04, 2026, 05:28 PM IST

Trending Photos

खौफ के साये में मोहम्मद दीपक का परिवार
खौफ के साये में मोहम्मद दीपक का परिवार

Kotdwar Mohammad Deepak News: उत्तराखंड के कोटद्वार से उठा एक छोटा-सा विवाद अब पूरे देश में बहस का विषय बन चुका है. 26 जनवरी को शुरू हुआ यह मामला धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि इसका असर सिर्फ एक दुकान या एक शख्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है. यह कहानी है उस नौजवान दीपक की, जिसने एक मुस्लिम बुज़ुर्ग दुकानदार के साथ खड़े होकर इंसानियत निभाने की कोशिश की, लेकिन उसी कोशिश की कीमत अब उसे और उसके परिवार को डर और दबाव के रूप में चुकानी पड़ रही है.

पूरा विवाद कोटद्वार के एक बाबा की दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ. दीपक वही नौजवान हैं, जिन्होंने हिंदूवादी चरमपरंथियों के सामने मुस्लिम बुजुर्ग को बचाया और सालों पुरानी दुकान की पहचान न बदलने का समर्थन किया था. आरोप है कि 26 जनवरी को कुछ लोग एक मुस्लिम बुज़ुर्ग दुकानदार पर दबाव बना रहे थे. दीपक का कहना है कि उस वक्त उन्होंने न तो कोई सियासी लड़ाई लड़ी और न ही कोई धार्मिक टकराव खड़ा किया, बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर एक बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए आगे आए. इसी दौरान उन्होंने खुद को "मोहम्मद दीपक" बताया, जो बाद में विवाद की बड़ी वजह बन गया.

बीते दिनों 31 जनवरी को हालात और बिगड़ गए, जब बजरंग दल से जुड़े लोग कोटद्वार पहुंचे और दीपक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. इसकी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें एक नौजवान दीपक की तरफ पुलिस के सामने मारने के लिए दौड़ता है. हालांकि, पुलिस किसी तरह से उसे पकड़ लेती है. इससे पूरे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया. दीपक का कहना है कि इसके बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अब मोहल्ले में नहीं रहेगा समुदाय विशेष का लड़का; लोगों ने फाड़ दिए 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर!

दीपक के मुताबिक वह और उनका परिवार डर के साये में जीने को मजबूर हैं. घर का माहौल इतना भयभीत हो गया कि उनकी छोटी बेटी ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया है. परिवार को हर वक्त किसी अनहोनी का डर सता रहा है. दीपक बताते हैं कि उनका जिम, जो उनकी रोजी-रोटी का मुख्य साधन है, 26 जनवरी के बाद से बंद पड़ा रहा. आर्थिक और मानसिक दबाव के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाकर मंगलवार को जिम दोबारा खोला. उनका कहना है कि डर के आगे झुक जाना कोई समाधान नहीं है, इसलिए उन्होंने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश की है.

दीपक इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि जिस दुकान का नाम पिछले 35 सालों से बिना किसी विवाद के चला आ रहा था, उसे अचानक बदलने की मांग क्यों उठाई गई? उनके मुताबिक, उस नाम से किसी भी समुदाय या शख्स की भावनाएं आहत नहीं होतीं. अगर इतने सालों तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो अब इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है.

दीपक कहते हैं कि वह लंबे समय से कोटद्वार में रह रहे हैं और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं. जरूरतमंदों की मदद करना और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना उनकी आदत रही है. लेकिन आज हालात यह हैं कि बाहर से आए लोग शहर में पहुंचकर माहौल खराब कर रहे हैं, जिससे कोटद्वार की शांति और आपसी सौहार्द पर असर पड़ रहा है.

दीपक का कहना है कि विरोध और दबाव के चलते उनके परिवार में डर का माहौल जरूर है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर इंसानियत और सच्चाई के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे. दीपक ने प्रशासन से मांग की है कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी शख्स डर के साये में जीने को मजबूर न हो. हालांकि, इस घटना के बाद पुलिस ने कथित उत्पात मचाने वाले बजरंग दल के नेताओं की बजाय दीपक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया है. 

यह भी पढ़ें: राम मंदिर में क्रिकेटर जहीर खान; भक्तों को भक्ति तो नहीं, लेकिन दिख गई पाकिस्तानी टोपी!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttarakhand newsMohammad Deepakkotdwar newsmuslim news

Trending news

Uttarakhand news
खौफ का साया! कोटद्वार में इंसानियत की कीमत चुका रहा 'मोहम्मद दीपक' का परिवार
Agra News
अब मोहल्ले में नहीं रहेगा मुस्लिम युवक; लोगों ने फाड़ दिए मकान बिकाऊ है के पोस्टर!
Zaheer Khan
राम मंदिर में क्रिकेटर जहीर खान; भक्तों को भक्ति तो नहीं, लेकिन दिख गई Pak टोपी!
muslim news
Rajastahn: मुस्लिम बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल
muslim news
रोडरेज बना मौत का कारण; अमरोहा में जज के पेशकार राशिद की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी फरार
Uttarakhand news
Uttrakhand: मदरसा बोर्ड की जगह राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन
Anti Israel Poster In India
Free Palestine के पोस्टर पर बड़ी कार्रवाई, दो फिरंगी पर्यटकों को भारत छोड़ने का आदेश
Pakistan News
बलूच आजादी आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान पर बयान बदलने का आरोप
Sambhal news
‘सरकार खुद नफरत का बना रही है माहौल’, CM योगी-धामी पर भड़के मुस्लिम MP के पिता
muslim news
छत्तीसगढ़ में हिंदूवादी भीड़ का तांडव, मुस्लिम समुदाय के 6 घरों को किया आग के हवाले