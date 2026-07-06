/कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में सुलह की कोशिश फेल, लोक अदालत से नदारद रहा मुस्लिम पक्ष

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Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह स्थल को लेकर चल रहा विवाद कम होता नहीं दिख रहा है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लोक अदालत में मध्यस्थता की कोशिश की गई थी, हालांकि, यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी क्योंकि मुस्लिम पक्ष उपस्थित नहीं हुआ. अब कोर्ट मध्यस्थता की कार्यवाही के लिए जगह और स्थान तय करेगा.
मस्जिद के लिए अगल जमीन देने की पेशकश
इस मामले से जुड़े वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस विवाद से जुड़े कुछ अहम मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश के लिए मथुरा कोर्ट भेजा था. अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो कोर्ट उस समझौते पर विचार कर सकता है. लेकिन, इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होगी." उन्होंने बताया, "कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से यह सुझाव भी दिया गया था कि अगर विवाद का समाधान बातचीत से किया जाता है तो बुर्ज क्षेत्र के बाहर मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है. लेकिन इस प्रस्ताव पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है."
मुस्लिम पक्ष कार्रवाई में नहीं हुआ शामिल
लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान कृष्ण जन्मभूमि पक्ष के प्रतिनिधि, उनके वकील और कई याचिकाकर्ता मौजूद थे. सुनवाई करीब एक घंटे तक चली और कोर्ट में सामने जरूरी दस्तावेज और कानूनी तर्क रखे गए. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों और वकीलों के आने का इंतजार किया, लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन कमेटी की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ.इस वजह से आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी. इसके बाद लोक अदालत ने इस कोशिश को बेकार मानते हुए कार्रवाई को खत्म कर दिया.