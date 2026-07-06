/कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में सुलह की कोशिश फेल, लोक अदालत से नदारद रहा मुस्लिम पक्ष

मस्जिद के लिए अगल जमीन देने की पेशकश

इस मामले से जुड़े वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस विवाद से जुड़े कुछ अहम मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश के लिए मथुरा कोर्ट भेजा था. अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो कोर्ट उस समझौते पर विचार कर सकता है. लेकिन, इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होगी." उन्होंने बताया, "कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से यह सुझाव भी दिया गया था कि अगर विवाद का समाधान बातचीत से किया जाता है तो बुर्ज क्षेत्र के बाहर मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है. लेकिन इस प्रस्ताव पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है."