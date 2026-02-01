बजरंग दल से मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले विजय गिरफ्तार, समर्थन में उतरा ये राजपूत संगठन

Uttarakhand News: उत्तराखंड में शोएब अहमद नाम के दुकानदार के समर्थन में बजरंग दल के सदस्यों से भिड़ने वाले हीरो दीपक और विजय रावत को लगातार धमकियां मिल रही हैं. वहीं, पुलिस ने विजय रावत को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी के बाद देशभर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वहीं, क्षत्रिय परिषद नाम के एक संगठन ने दीपक और विजय का खुलकर समर्थन किया है और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. साथ ही बयान जारी कर संगठन ने कहा कि दीपक और विजय द्वारा मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के सदस्यों की धमकी से बचाने का काम पूरी तरह जरूरी और कानूनी रूप से सही है.

दरअसल, इस गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के दिन उत्तराखंड के पौड़ी गड़वाल के कोटाद्वार में बजरंग दल के सदस्यों ने एक दुकान का नाम "बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर" रखने का विरोध किया. बजरंग दल के सदस्यों ने इस नाम को लेकर दुकानदार शोएब अहमद को धमका रहे थे, उनका कहना था कि एक मुसलमान अपनी दुकान का नाम बाबा के नाम से नहीं रख सकता. इस घटना के बीच दुनकानदार शोएब अहमद के समर्थन में दीपक और विजय रावत नाम के दो युवक बजरंग दल के सदस्यों से भिड़ गए और उन्हें खदेड़ा.

बजरंग दल के सदस्यों के साथ भिड़ने और उन्हें भगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद दीपक और विजय रावत की देशभर में खूब तारीफ हुई. इसके बाद शनिवार (31 जनवरी) को बजरंग दल के सदस्यों ने भीड़ जमा करके दीपक और विजय के जिम सेंटर पर पहुंचे और दोनों को मारने की धमकी दी. मामले को बिगड़ता देख दीपक को पुलिस ने वहां से निकाल लिया. लेकिन पुलिस ने हुरदंग करने वाले बजरंग दल के सदस्यों पर हमला नहीं किया, बल्कि सामाजिक सौहार्द को बचाने और समाज में भाईचारे का संदेश देने वाले विजय रावत को गिरफ्तार कर लिया गया. इस गिरफ्तारी के बाद क्षत्रिय परिषद नाम का संगठन दीपक और विजय रावत के समर्थन में खुलकर सामने आया है. क्षत्रिय परिषद ने एक बयान जारी कर विजय और दीपक को समर्थन दिया और देश भर के लोगों से एकजुट होकर समर्थन करने की अपील की है.

क्षत्रिय परिषद ने जारी अपने बयान में कहा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है कि जिन लोगों (बजरंग दल के सदस्य) ने दीपक और विजय को धमकियां दी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, बाहरी दबाव में आकर विजय की गिरफ्तारी करना बड़ा सवाल खड़ा करता है. क्षत्रिय परिषद ने राज्य मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है. साथ ही संगठन ने दीपक और विजय रावत को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है.

क्षत्रिय परिषद ने प्रशासन से आश्वासन की मांग करते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया जाए कि कानून व्यवस्था का पालन निष्पक्ष रूप से होगा और भीड़ के दबाव के आगे समर्पण नहीं किया जाएगा. क्षत्रिय परिषद ने देशभर के लोगों और सामाजिक संगठनों से दीपक और विजय रावत के समर्थन में खड़े होने की अपील की है और कहा कि ऐसे समय में मौन रहना अन्याय को बढ़ावा देता है और भीड़ की धमकियों को सामान्य बनाता है.