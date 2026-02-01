Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3094309
Zee SalaamIndian Muslimबजरंग दल से मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले विजय गिरफ्तार, समर्थन में उतरा ये राजपूत संगठन

बजरंग दल से मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले विजय गिरफ्तार, समर्थन में उतरा ये राजपूत संगठन

Uttarakhand News: उत्तराखंड में बजरंग दल के सदस्यों से मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले दीपक और विजय रावत को बजरंग दल के सदस्यों की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं. वहीं, पुलिस ने विजय रावत को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी के बाद क्षत्रिय परिषद नाम का एक संगठन विजय रावत और दीपक के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है. साथ ही देशभर के लोगों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे ऐसे समय में दीपक और विजय रावत के साथ खड़े हों, क्योंकि ऐसे समय में मौन रहना अन्याय को बढ़ावा देता है और भीड़ की धमकियों को सामान्य बनाता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 01, 2026, 04:27 PM IST

Trending Photos

बजरंग दल से मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले विजय गिरफ्तार, समर्थन में उतरा ये राजपूत संगठन

Uttarakhand News: उत्तराखंड में शोएब अहमद नाम के दुकानदार के समर्थन में बजरंग दल के सदस्यों से भिड़ने वाले हीरो दीपक और विजय रावत को लगातार धमकियां मिल रही हैं. वहीं, पुलिस ने विजय रावत को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी के बाद देशभर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वहीं, क्षत्रिय परिषद नाम के एक संगठन ने दीपक और विजय का खुलकर समर्थन किया है और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. साथ ही बयान जारी कर संगठन ने कहा कि दीपक और विजय द्वारा मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के सदस्यों की धमकी से बचाने का काम पूरी तरह जरूरी और कानूनी रूप से सही है. 

दरअसल, इस गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के दिन उत्तराखंड के पौड़ी गड़वाल के कोटाद्वार में बजरंग दल के सदस्यों ने एक दुकान का नाम "बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर" रखने का विरोध किया. बजरंग दल के सदस्यों ने इस नाम को लेकर दुकानदार शोएब अहमद को धमका रहे थे, उनका कहना था कि एक मुसलमान अपनी दुकान का नाम बाबा के नाम से नहीं रख सकता. इस घटना के बीच दुनकानदार शोएब अहमद के समर्थन में दीपक और विजय रावत नाम के दो युवक बजरंग दल के सदस्यों से भिड़ गए और उन्हें खदेड़ा. 

बजरंग दल के सदस्यों के साथ भिड़ने और उन्हें भगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद दीपक और विजय रावत की देशभर में खूब तारीफ हुई. इसके बाद शनिवार (31 जनवरी) को बजरंग दल के सदस्यों ने भीड़ जमा करके दीपक और विजय के जिम सेंटर पर पहुंचे और दोनों को मारने की धमकी दी. मामले को बिगड़ता देख दीपक को पुलिस ने वहां से निकाल लिया. लेकिन पुलिस ने हुरदंग करने वाले बजरंग दल के सदस्यों पर हमला नहीं किया, बल्कि सामाजिक सौहार्द को बचाने और समाज में भाईचारे का संदेश देने वाले विजय रावत को गिरफ्तार कर लिया गया. इस गिरफ्तारी के बाद क्षत्रिय परिषद नाम का संगठन दीपक और विजय रावत के समर्थन में खुलकर सामने आया है. क्षत्रिय परिषद ने एक बयान जारी कर विजय और दीपक को समर्थन दिया और देश भर के लोगों से एकजुट होकर समर्थन करने की अपील की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्षत्रिय परिषद ने जारी अपने बयान में कहा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है कि जिन लोगों (बजरंग दल के सदस्य) ने दीपक और विजय को धमकियां दी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, बाहरी दबाव में आकर विजय की गिरफ्तारी करना बड़ा सवाल खड़ा करता है. क्षत्रिय परिषद ने राज्य मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है. साथ ही संगठन ने दीपक और विजय रावत को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है. 

क्षत्रिय परिषद ने प्रशासन से आश्वासन की मांग करते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया जाए कि कानून व्यवस्था का पालन निष्पक्ष रूप से होगा और भीड़ के दबाव के आगे समर्पण नहीं किया जाएगा. क्षत्रिय परिषद ने देशभर के लोगों और सामाजिक संगठनों से दीपक और विजय रावत के समर्थन में खड़े होने की अपील की है और कहा कि ऐसे समय में मौन रहना अन्याय को बढ़ावा देता है और भीड़ की धमकियों को सामान्य बनाता है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsminority newsToday NewsUttarakhand Arrest Vijay RawatKhshatriya Parishad Support Mohammad DeepakKhshatriya Parishad Support Vijay Rawat

Trending news

muslim news
बजरंग दल से मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले विजय गिरफ्तार, समर्थन में उतरा ये राजपूत
Union Budget 2026
Budget 2026: मुसलमानों के लिए राहत पैकेज या उम्मीदों पर फिरा पानी? जानें डिटेल
aligar news
MP रूहुल्लाह मेहदी को AMU में नहीं मिली एंट्री, छात्र चुनाव को लेकर हो रहा प्रदर्शन
Gaza News
Gaza News: दो साल की जंग, दर्द और बेबसी के बाद गाजा को मिली सांस लेने की राह
muslim news
असम में इतिहास के किताबों से हटेंगे मुस्लिम नायक इस्माइल; CM हिमंता शरमा का फरमान
Balochistan Unrest
'ऑपरेशन हेरोफ फेज-2' के बाद बौखलाया पाकिस्तान, BLA 98 लड़ाकों को उतारा मौत के घाट
Union Budget 2025-26
अल्पसंख्यकों मुसलमानों के लिए करोड़ों का बजट; फिर भी हर साल बच जाता है पैसा, क्यों?
Union Budget 2026
केंद्रीय बजट से क्या चाहता है देश का मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज; ये हैं उनकी उम्मीदें
Budget 2026 Live
Budget 2026: निर्मला सीतारमण के बजट में मुसलमानों के लिए क्या है खास? जानें पल-पल का अपडेट
violence against hindus in Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अमेरिका के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन, की गई ये मांग