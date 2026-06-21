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NEET Exam Burqa Entry Dispute: NEET एग्जाम 2026 में पेपर लीक होने के बाद देश भर में बवाल हुआ, कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली. इसके बाद आज (21 जून) को पूरे भारत में फिर NEET 2026 एग्जाम कंडक्ट किया गया है. NATA ने इस एग्जाम को लेकर आधिकारिक रूप से दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें धार्मिक कपड़े पहनकर एग्जाम सेंटर में एंट्री की इजाजत दी गई थी. NTA द्वारा जारी निर्देश के बावजूद राजस्थान के अजमेर में एक मुस्लिम युवती को बुर्का की वजह से एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई. हालांकि पीड़िता कुलसुम बानो ने एग्जाम सेंटर के बाहर अपने दुपट्टा हटा दिया, लेकिन उस पर बुर्का पूरी तरह उतारने का दबाव बनाया गया और एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई है.
पीड़िता कुलसुम बानो ने एग्जाम सेंटर के बाहर, चेकिंग के समय रोके जाने पर अपने चेहरे से पर्दा हटा दी. लेकिन उस पर बुर्का पूरी तरह उतारने का दबाव बनाया गया, जबकि NTA के दिशा निर्देश में ऐसा कुछ नहीं है. पीड़िता कुलसुम बानो ने कहा, "मैं NEET परीक्षा देने के लिए ब्यावर से आई हूँ, जब मैंने 3 मई को परीक्षा दी थी, तब भी मैंने वही कपड़े पहने थे जो अभी पहनी हूँ, बुर्का और दुपट्टा. शुरू में, उन्होंने कहा कि अंदर जाने के लिए मुझे दुपट्टा हटाना होगा; फिर उन्होंने ज़ोर दिया कि मुझे बुर्का भी हटाना होगा."
NATA ने बुर्का पहनकर एग्जाम देने की इजाजत दी है, फिर अजमेर एग्जाम सेंटर पर रोक क्यों?
कुलसुम ने आगे कहा, "अगर NTA ने हमें इजाज़त दी है, तो ये लोग हमें रोक नहीं सकते. मुझे परीक्षा देनी है और अगर वे मुझे इन कपड़ों में अंदर नहीं आने देते, तो मैं परीक्षा ही नहीं दूँगी. यह शर्मनाक है कि वे 18 साल की युवती के साथ ऐसा कर रहे हैं. परीक्षा मेरे लिए मायने नहीं रखती; मेरे लिए मेरा 'बुर्का' और मेरी पहचान मायने रखती है."
#WATCH | Ajmer, Rajasthan: A Burqa-wearing candidate was allegedly denied entry at a medical entrance exam centre ahead of the NEET examination today.
A candidate, named Kulsum Bano, says, "I have come from Beawar to take the NEET exam. When I took the exam on May 3rd, I was in… pic.twitter.com/3TVNnYk52n
— ANI (@ANI) June 21, 2026
मुस्लिम छात्राओं को बुर्का या हिजाब पहनने से रोकना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है?
गौरतलब है कि इससे पहले भी बुर्का नहीं पहनने देने पर मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा देने से इनकार किया है. देश के कई राज्यों में मुस्लिम युवतियों ने अपने पर्दे और बुर्का, हिजाब के लिए प्रदर्शन किया है. मुस्लिम समाज ने मुस्लिम समाज में शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनने को बहुत महत्व दिया जाता है और जरूरी समझा जाता है. मुस्लिम छात्राएं खुद मांग करती है कि ये उनकी धार्मिक आजादी का मामला है, उन्हें बुर्का या हिजाब पहनने से नहीं रोका जा सकता. मुस्लिम युवतियों ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि उन्हें बुर्का या हिजाब पहनने से रोकना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है और उन्हें हिजाब उतारने के लिए कोई दबाव नहीं बना सकता.