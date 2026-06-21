मुस्लिम छात्राओं को बुर्का या हिजाब पहनने से रोकना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है?

गौरतलब है कि इससे पहले भी बुर्का नहीं पहनने देने पर मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा देने से इनकार किया है. देश के कई राज्यों में मुस्लिम युवतियों ने अपने पर्दे और बुर्का, हिजाब के लिए प्रदर्शन किया है. मुस्लिम समाज ने मुस्लिम समाज में शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनने को बहुत महत्व दिया जाता है और जरूरी समझा जाता है. मुस्लिम छात्राएं खुद मांग करती है कि ये उनकी धार्मिक आजादी का मामला है, उन्हें बुर्का या हिजाब पहनने से नहीं रोका जा सकता. मुस्लिम युवतियों ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि उन्हें बुर्का या हिजाब पहनने से रोकना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है और उन्हें हिजाब उतारने के लिए कोई दबाव नहीं बना सकता.