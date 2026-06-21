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"मेरे लिए मेरा 'बुर्का' और मेरी पहचान मायने रखती है..." NEET एग्जाम में एंट्री न देने पर बवाल

NEET Exam Burqa Entry Dispute: राजस्थान के अजमेर में NEET 2026 परीक्षा के दौरान एक मुस्लिम छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे बुर्का पहनने की वजह से परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया. छात्रा का कहना है कि उसने पहचान जांच के लिए चेहरा दिखाया था, फिर भी उस पर बुर्का हटाने का दबाव बनाया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 21, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:15 PM IST
"मेरे लिए मेरा 'बुर्का' और मेरी पहचान मायने रखती है..." NEET एग्जाम में एंट्री न देने पर बवाल

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