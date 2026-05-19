कुपवाड़ा में विशाल बना हमजा, धर्मांतरण के आरोपी की मां के बाद अब मस्जिद कमेटी ने बताई हकीकत

Jammu Kashmir Religious Conversion Case: दुनिया की जन्नत के नाम से मशहूर जम्मू कश्मीर अक्सर आतंकी घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहता है. प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाने वाला कश्मीर इस बार धर्मांतरण की एक घटना को लेकर चर्चा में है. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक हिंदू लड़के ने कुपवाड़ा में कथित तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया. आरोप है कि विशाल नाम के लड़के सैलून में नौकरी के लालच में अपना मजहब बदल लिया है.

इस मामले में अब हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं. बीते दिनों विशाल के पिता कृष्ण कुमार बिजनौर में अधिकारियों से मिलकर जिले के ही वसीम नाम के नौजवान के खिलाफ धर्मांतरण कराने का मुकदमा दर्ज कराया था. मामला तूल पकड़ने पर आरोपी वसीम की मां मोहम्मदी ने दावा किया कि उनका लड़का धर्म बदलकर इस्लाम कबूल करने वाले विशाल से पिछले ढाई साल से मुलाकात ही नहीं की. वह दोनों पहले एक साथ काम करते थे.

धर्मपरिवर्तन के वक्त मौजूद था पूरा गांव

मिली जानकारी के मुताबिक, इस्लाम कबूल करने वाला विशाल, कुपवाड़ा के ग्लास दाजी मणिघा गांव में पिछले डेढ़ साल से गाजी हेयर सैलून नाम की दुकान पर काम करता था. पिछले जुमा को विशाल ने गांव की ही जामा मस्जिद में अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया. धर्मपरिवर्तन के वक्त पूरा गांवों मस्जिद में मजूद था. इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें मस्जिद के इमाम विशाला को पाक "कलमा" पढ़ते हुए दिखाई पढ़ रहे हैं.

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गांवों वालों के मुताबिक, विशाल ने इस्लाब कबूल करने के बाद अपना नाम हमजा कर रख लिया है. उसके इस्लाम में दाखिल होने की वजह इस्लाम की शिक्षा और अतीत की कुछ घटनाएं हैं. इसको लेकर एक पत्र भी लिखा गया. इस पत्र में लिखा गया है कि यह धर्मपरिवर्तन जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ है. साथ ही इसमें गवाहों के नाम भी लिखे गए हैं.

धर्मपरिवर्तन के दौरान लिखे गए पत्र या कहें घोषणा पत्र में कई अहम बातों का जिक्र किया गया है. इसमें विशाल के हमजा बनने तक का सफर बताया गया है. विशाल ने "मरकजी जामिया मस्जिद ग्लासदाजी मनिगाह" में इस्लाम कबूल किया. पत्र में बताया गया है कि विशान नाम के नौजवान ने अपनी मर्जी इस्लाम कबूल किया.

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मरकजी जामिया मस्जिद ने जारी की पूरे घटनाक्रम की कहानी

जारी पत्र में कहा गया है कि 15 मई 2026 को मरकजी जामिया मस्जिद ग्लासदाजी मणिघा में विशाल नाम के गैर-मुस्लिम नौजवान ने होशोहवाश में, अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया. कलमा पढ़ने का बाद विशाल ने अपने अकीदत के मुताबिक "मोहम्मद हमजा" रखा है. इस्लाम में दाखिल होने की रस्म मौलवी कयूम अहंगर की मौजूदगी और देखरेख में पूरी हुई. इस दौरान स्थानीय समुदाय के कई लोग और गवाह भी मौजूद थे.

घोषणा पत्र में कहा गया कि धर्म परिवर्तन से पहले नौजवान से साफ तौर पर पूछा गया था कि क्या किसी तरह के दबाव, लालच, डर या मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहा है. पत्र में दावा किया गया कि हिंदू नौजवान ने सभी लोगों के सामने कहा कि उसने बिना किसी दबाव या हस्तक्षेप के अपनी इच्छा और समझ से इस्लाम कबूल किया है.

स्थानीय लोगों की मौजूदगी में विशाल ने पढ़ा कलमा

मस्जिद मैनेजमेंट की ओर से कहा गया कि यह पत्र भविष्य में किसी तरह की गलतफहमी या गैर-जरुरी दखल से बचने और दस्तावेज़ी रिकॉर्ड को सुरक्षित बनाने के मकसद से जारी किया गया है. साथ ही यह भी कहा गया कि मोहम्मद हमजा अपने धर्म और निजी पसंद के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए पूरी तरह आजाद रहेगा. पत्र में गवाहों के तौर पर मोहम्मद अकरम कोंशी, शहजाद पठान, चौधरी इम्तियाज कटारिया और कलीमदीन गूजर के नाम दर्ज हैं. इनके पते और कॉन्टैक्ट नंबर भी पत्र में लिखे गए हैं.

इसी बीच गांव के लोगों ने दावा किया कि विशाल को ग्लासदाजी मणिघा गांव में बिलाल अहमद लेकर आया था, जो गाजी हेयर कटिंग सैलून चलाता है. गांव वालों के मुताबिक, इससे पहले विशाल बारामुला के पट्टन इलाके में वसीम नाम के नौजवान के साथ काम करता था. वसीम भी बिजनौर का रहने वाला है.

जुमे के दिन कबूल किया इस्लाम

स्थानीय लोगों का कहना है कि बिलाल अहमद पिछले साल विशाल को अपनी दुकान पर काम कराने के लिए गांव लाया था. विशाल करीब चार महीने तक वहां काम करता रहा, लेकिन सर्दियों में वह अपने घर लौट गया था. इसके बाद मार्च 2026 के आखिर में वह फिर से ग्लासदाजी मणिघा वापस आया और दोबारा काम करने लगा. गांव वालों के मुताबिक पिछले जुमे के दिन मस्जिद में उसने इस्लाम कबूल किया.

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