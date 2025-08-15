Kushinagar: हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन; अलाउद्दीन को धोखा देकर निकाली थी किडनी

Kushinagar: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके के कोटवा बाजार में मौजूद न्यू लाइफ केयर अस्पताल में एक किसान की किडनी चोरी के सनसनीखेज मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल, उपाध्याय टोला के किसान अलाउद्दीन ने आरोप लगाया कि अस्पताल में इलाज के नाम पर उनकी एक किडनी निकाल ली गई.

पेट में दर्द की शिकायत

अलाउद्दीन ने बताया कि 14 अप्रैल 2025 को पेट दर्द की शिकायत लेकर वह अस्पताल पहुंचे थे. अस्पताल के संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद ने उन्हें आंत में पथरी बताकर ऑपरेशन की सलाह दी. आरोप है कि बिना किसी योग्य सर्जन के, संचालक और OT टेक्नीशियन ने खुद ही सर्जरी कर डाली.

ऑपरेशन के बाद बिगड़ी तबीयत

ऑपरेशन के बाद अलाउद्दीन की तबीयत बिगड़ती गई. जब उन्होंने लखनऊ के एक निजी अस्पताल में जांच कराई तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में साफ हुआ कि उनकी लेफ्ट किडनी गायब है.

हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या की कार्रवाई?

कुशीनगर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को सीज कर दिया. अस्पताल पर नोटिस चस्पा करते हुए दस्तावेज़ पेश करने और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया गया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि सहयोग न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस पहले ही अस्पताल के संचालक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चुकी है, लेकिन दोनों अब तक फरार हैं. पुलिस को आशंका है कि यह मामला किडनी चोरी के एक सक्रिय गैंग से जुड़ा हो सकता है, जिसके तार लखनऊ तक फैले हैं.

दूसरी जगह भी आ चुका है मामला

यह सिर्फ एक मामला नहीं है. कुशीनगर में कई ऐसे अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जहां बिना डिग्री के झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. न्यू लाइफ केयर अस्पताल का पंजीकरण भी बिना मानकों की जांच किए किया गया था. अस्पताल दूसरी मंजिल पर संचालित था और फायर सेफ्टी की व्यवस्था भी नहीं थी.