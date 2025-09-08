Uttar Pradesh:मदरसा गौसिया फैजुल महिरवा पर मंडराया खतरा; HC तक पहुंचा मामला

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मदरसा और मस्जिदों की वैधता जांच और कथित अवैध स्थलों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर के एक मदरसे का संचालन करने का मामला सामने आया है. इस मदरसे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की है. फिलहाल यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है.

यह मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के दुदही नगर पंचायत का है, जहाँ मदरसा गौसिया फैजुल महिरवा पर अवैध कब्ज़े का इल्जाम है. आरोप है कि मदरसा सरकारी ज़मीन पर चल रहा है और कागज़ी हेरफेर कर मदरसे की मान्यता हासिल की गई है. मदरसा गौसिया फैजुल महिरवा पिछले 50 साल से बच्चों को तालीम देता आ रहा है. लेकिन अब इस मदरसे की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं.

साल 1972 में इस मदरसे की शुरुआत हुई और 1989 में इसका विस्तार हुआ. इसी दौरान मदरसे की मान्यता के लिए दस्तावेज़ आगे बढ़ाए गए. इल्जाम है कि जिस जमीन पर मदरसे का संचालन हो रहा था, वह जमीन मदरसे का नहीं हैं. चकबंदी और कागज़ों की कमी के चलते मान्यता की प्रक्रिया अटक गई. लेकिन बाद में 1994-95 में मदरसा को मान्यता मिल गई.

मदरसे पर इल्जाम है कि चकबंदी के दौरान कागज़ी खेल करके मदरसे के जिम्मेदारों ने बंजर ज़मीन को मदरसे के नाम दर्ज करवा लिया. मदरसा के पीछे 52 डिसमिल ज़मीन पर भी मदरसा पक्ष खेल मैदान होने का दावा कर रहा है, जबकि उस ज़मीन पर पहले से गुप्ता परिवार का नाम दर्ज है. मदरसा प्रबंधन का दावा है कि यह ज़मीन ईदगाह और खेल का मैदान है.

वहीं, इसी साल तमकुहीराज तहसील ने मदरसे के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी कर यह साफ कर दिया कि मदरसा का दावा सही नहीं है. फिलहाल पूरा मामला हाईकोर्ट में लंबित है. अदालत ने मदरसा प्रबंधन से जवाब तलब किया है. अब देखना ये होगा कि न्यायालय का फैसला इस मदरसे के भविष्य को किस दिशा में ले जाता है.