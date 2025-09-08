Uttar Pradesh:मदरसा गौसिया फैजुल महिरवा पर मंडराया खतरा; HC तक पहुंचा मामला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2913203
Zee SalaamIndian Muslim

Uttar Pradesh:मदरसा गौसिया फैजुल महिरवा पर मंडराया खतरा; HC तक पहुंचा मामला

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मदरसा गौसिया फैजुल महिरवा की वैधता को लेकर विवाद हो गया है. उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:51 AM IST

Trending Photos

Uttar Pradesh:मदरसा गौसिया फैजुल महिरवा पर मंडराया खतरा; HC तक पहुंचा मामला

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मदरसा और मस्जिदों की वैधता जांच और कथित अवैध स्थलों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर के एक मदरसे का संचालन करने का मामला सामने आया है. इस मदरसे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की है. फिलहाल यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है.

यह मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के दुदही नगर पंचायत का है, जहाँ मदरसा गौसिया फैजुल महिरवा पर अवैध कब्ज़े का इल्जाम है. आरोप है कि मदरसा सरकारी ज़मीन पर चल रहा है और कागज़ी हेरफेर कर मदरसे की मान्यता हासिल की गई है. मदरसा गौसिया फैजुल महिरवा पिछले 50 साल से बच्चों को तालीम देता आ रहा है. लेकिन अब इस मदरसे की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं.

साल 1972 में इस मदरसे की शुरुआत हुई और 1989 में इसका विस्तार हुआ. इसी दौरान मदरसे की मान्यता के लिए दस्तावेज़ आगे बढ़ाए गए. इल्जाम है कि जिस जमीन पर मदरसे का संचालन हो रहा था, वह जमीन मदरसे का नहीं हैं. चकबंदी और कागज़ों की कमी के चलते मान्यता की प्रक्रिया अटक गई. लेकिन बाद में 1994-95 में मदरसा को मान्यता मिल गई.

Add Zee News as a Preferred Source

मदरसे पर इल्जाम है कि चकबंदी के दौरान कागज़ी खेल करके मदरसे के जिम्मेदारों ने बंजर ज़मीन को मदरसे के नाम दर्ज करवा लिया. मदरसा के पीछे 52 डिसमिल ज़मीन पर भी मदरसा पक्ष खेल मैदान होने का दावा कर रहा है, जबकि उस ज़मीन पर पहले से गुप्ता परिवार का नाम दर्ज है. मदरसा प्रबंधन का दावा है कि यह ज़मीन ईदगाह और खेल का मैदान है. 

वहीं, इसी साल तमकुहीराज तहसील ने मदरसे के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी कर यह साफ कर दिया कि मदरसा का दावा सही नहीं है. फिलहाल पूरा मामला हाईकोर्ट में लंबित है. अदालत ने मदरसा प्रबंधन से जवाब तलब किया है. अब देखना ये होगा कि न्यायालय का फैसला इस मदरसे के भविष्य को किस दिशा में ले जाता है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsMadarsa Gausiya Faizulmuslim newsToday News

Trending news

Gujarat news
मासूम मुस्लिम बच्चे पर टूटा पुलिसिया कहर; किडनी तक डैमेज, ICU में जिंदगी से जंग!
Eid e Milad procession
इजरायल के झंडे पर रोक नहीं तो फिलिस्तीन के झंडे लहराने पर इरफान की गिरफ्तारी क्यों?
beef export
Modi सरकार में तेजी से बढ़ा बीफ एक्सपोर्ट; कभी उठाते थे मनमोहन सरकार पर सवाल
Delhi News
उमरा से लौट रहे मुसलमानों से गुंडागर्दी; टोपी उतरवाकर मंदिर में जबरन टेकवाया मत्था
Trump
क्या कहता है ट्रंप का नया सीजफायर प्रस्ताव? राष्ट्रपति बोले, जल्द आएंगे बंधक वापस
Meerut
Meerut: केवल मुसलमानों को बसाने का इल्ज़ाम,क्या बोले अब्दुल्लाह रेज़िडेंसी के बिल्डर
war on gaza
इजरायल पर भड़के जॉर्डन और UAE; वेस्ट बैंक पर कब्जे को लेकर दे दी बड़ी चेतावनी
Israel
Israel की जेल में भूख से मर रहे हैं फिलिस्तीनी कैदी; कोर्ट ने नेतन्याहू को दिए आदेश
Gaza News
ग़ज़ा में मौत का नंगा नाच; अमेरिका-ब्रिटेन ने इज़राइल को दिया खुला लाइसेंस!
Pakistan News
PAK News: बलूचिस्तान से नौजवान क्यों हो रहे लापता? सेना पर संगीन इल्जाम
;