Kushinagar: पथरी का झांसा देकर निकाल ली किडनी; मुस्लिम शख्स के साथ बड़ा धोखा
Kushinagar News: यूपी के कुशीनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स डॉक्टर के पास पथरी निकलवाने के लिए गया था और धोखा देकर उन्होंने उसकी किडनी निकाल ली.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 14, 2025, 09:55 AM IST

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पथरी का इलाज कराने गए एक किसान की किडनी निकाल ली गई. मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा बाजार में मौजूद न्यू लाइफ केयर अस्पताल का है. आरोप है कि अस्पताल संचालकों ने बिना योग्य सर्जन के रातों-रात ऑपरेशन किया और मरीज की एक किडनी निकाल ली.

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित अलाउद्दीन की उम्र 35 साल है. रामपुर खुर्द गांव के उपाध्याय टोला का रहने वाला है और एक किसान है. उन्हें कुछ महीने पहले पेट में दर्द हुआ था. उन्होंने जांच कराई तो सामने आया कि उनके पेट में पथरी है. 14 अप्रैल 2025 को वह अस्पताल पहुंचे, जहां संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद ने कहा कि हम आपकी आंत से पथरी निकाल देंगे, इसके लिए ऑपरेशन कराना होगा.

पीड़ित अलाउद्दीन इस बात से राजी हो गया और उसी रात बिना किसी सर्जन के ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के बाद अलाउद्दीन को लगा कि पथरी का इलाज हो गया है, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई. उसने जब दूसरे अस्पताल में जांच करवाई तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी बाईं किडनी नहीं है,

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

मामला उजागर होने के बाद एसपी के निर्देश पर दोनों संचालकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326A, 419, 420 और अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

क्या कहता है कानून

किडनी निकालना अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है, जिसकी सजा उम्रकैद तक हो सकती है. भारतीय दंड संहिता की धारा 326A, 419, 420 और अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की धाराएं कहती है कि अगर आरोप साबित हुए तो आरोपियों को न सिर्फ जेल बल्कि भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

