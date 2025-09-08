Kushinagar: अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले नारे के पोस्टर पर विवाद, 5 लोग अरेस्ट

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पुलिस ने समाज में जहर घोलने और तनाव फैलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया. सोशल मीडिया और पोस्टरों के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी, लेकिन अहिरौली बाज़ार थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव प्रधान और मस्जिद के इमाम समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

पोस्टर बनता विवाद का कारण

दरअसल, एक पोस्टर को लेकर पुलिस एक्शन में आई. जिसकी वजह से दो समुदाय के बीच भारी विवाद होने की आशंका थी. पोस्टर में '15 मिनट का मतलब याद करो' लिखा हुआ था. ये बयान अकबरुद्दीन ओवैसी के जरिए दिया गया था, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना की गई थी. अकसर इस बयान को हिंसा के साथ जोड़कर देखा जाता है.

पुलिस ने लिया एक्शन

एसपी कुशीनगर संतोष मिश्रा के सख्त निर्देश पर पुलिस ने तुरंत छापेमारी की और कुछ ही घंटों में आरोपियों को पकड़ लिया. अहिरौली बाज़ार थाना क्षेत्र की पुलिस ने सुभोधिया खुर्द ग्राम प्रधान और मस्जिद के इमाम समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस कर रही है इस बात की जांच

स्थानीय लोगों ने भी इस पोस्टर की मज़म्मत की है और उनका कहना है कि इस पोस्टर का मकसद समाज में फूट डालना और तनाव फैलाना था. पुलिस ने सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में और कौन-कौन शामिल था.