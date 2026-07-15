/कुवैत ने भारत के मुस्लिम कारोबारी को दिया पहला गोल्डन रेजिडेंसी वीजा, जानें कौन हैं एमए यूसुफ अली?

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Kuwait Golden Residency Visa: खाड़ी देश कुवैत ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी नई "लॉन्ग-टर्म रेजिडेंसी स्कीम" शुरू कर दी है. इस स्कीम के तहत जारी किया गया पहला 15 साल का गोल्डन रेजिडेंसी वीजा किसी और को नहीं, बल्कि भारतीय मूल के मशहूर बिजनेसमैन और लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन एमए यूसुफ अली को मिला है.
एमए यूसुफ अली को यह सम्मान कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में आयोजित एक खास समारोह के दौरान दिया गया. समारोह में कुवैत के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर शेख फहद यूसुफ सऊद अल-सबाह ने खुद एमए यूसुफ अली को गोल्डन रेजिडेंसी वीजा सौंपा. यह कुवैत की नई पॉलिसी का पहला बड़ा उदाहरण है, जिसके जरिए देश दुनिया के बड़े कारोबारियों, इन्वेस्टर्स और हुनरमंद लोगों को अपने यहां लंबे समय तक रहने के लिए आकर्षित करना चाहता है.
यूसुफ अली ने अपनी मेहनत के बलबूते बनाई एक नई पहचान
एमए यूसुफ अली लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के बानी हैं. केरल के त्रिशूर जिले के नट्टिका गांव में 15 नवंबर 1955 को जन्मे यूसुफ अली ने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर कारोबार की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने शुरुआती पढ़ाई करनचीरा के सेंट जेवियर हाई स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशनमें डिप्लोमा हासिल किया.
साल 1973 में यूसुफ अली अपने चाचा एमके अब्दुल्ला की मदद से अबू धाबी पहुंचे. एमके अब्दुल्ला लुलु ग्रुप ऑफ कंपनीज के बानी और चेयरमैन थे. यूसुफ अली ने कंपनी के विस्तार में अहम किरदार निभाया और धीरे-धीरे लुलु ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल की बड़ी कारोबारी ऑर्गनाइजेशन बना दिया. साल 1990 उनके कारोबारी सफर का अहम मोड़ साबित हुआ. उस समय उन्होंने लुलु ग्रुप के सुपरमार्केट कारोबार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली.
इसी दौर में उन्होंने पहला लुलु हाइपरमार्केट शुरू किया, जिसके बाद कंपनी ने खुदरा कारोबार में तेजी से अपनी जगह बनाई. आज लुलु ग्रुप मिडिल ईस्ट की बड़ी खुदरा कंपनियों में शामिल है. कंपनी का कारोबार खाड़ी देशों के अलावा दुनिया के कई दीगर देशों में फैला हुआ है. लुलू ग्रुप हाइपरमार्केट, सुपरमार्केट, खरीदारी मरकद, माल ढुलाई, मेहमाननवाजी और रियल एस्टेट के कारोबार जैसे क्षेत्रों में एक्टिव है. यूसुफ अली की कुल संपत्ति करीब 65 हजार करोड़ रुपये आंकी जाती है और वह खाड़ी क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली भारतीय मूल के कारोबारियों में गिने जाते हैं.
यूसुफ अली को ही क्यों मिला पहला गोल्डन वीजा?
कुवैत सरकार का यह फैसला किसी एक वजह से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसके पीछे यूसुफ अली और लुलु ग्रुप का देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान है. लुलु ग्रुप ने कुवैत के खुदरा कारोबार को मजबूती दी और फूड सप्लाई सिस्टम को आधुनिक बनाने में भी अहम भूमिका निभाई.
इसके अलावा कंपनी ने कुवैत में हजारों स्थानीय नागरिकों और भारतीय प्रवासियों को रोजगार के मौके मुहैया कराए हैं. यही वजह है कि कुवैत सरकार ने नई गोल्डन रेजिडेंसी स्कीम के तहत सबसे पहला वीजा यूसुफ अली को देने का फैसला किया.
क्या है कुवैत की नई गोल्डन रेजिडेंसी योजना?
कुवैत में अब तक विदेशी नागरिकों को मुकर्ररा मुद्दत के लिए ही रहने की इजाजत मिलती थी. इसके लिए आमतौर पर लोकल स्पांसर यानी नियोक्ता की जरूरत होती थी. लेकिन नये निजाम में बड़ा बदलाव किया गया है. नई गोल्डन रेजिडेंसी स्कीम्स के तहत मिलने वाला वीजा सीधे 15 साल के लिए मान्य होगा और इसे आगे भी रेनोवेशन कराया जा सकेगा. खास बात यह है कि इस निजाम में किसी लोकल स्पांसर की जरूरत नहीं होगी.
कुवैत हुकूमत इस स्कीम्स के जरिए दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स, अमीर कारोबारियों, एंटरप्रेन्योर्स एंड हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अपने देश से जोड़ना चाहती है. सरकार का मकसद फॉरेन इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देना और देश की इकॉनमी को सिर्फ कच्चे तेल की आमदनी पर निर्भर रहने से बाहर निकालना है. नई योजना कुवैत को आलमी कारोबार और बड़ा हब बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.