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कुवैत ने भारत के मुस्लिम कारोबारी को दिया पहला गोल्डन रेजिडेंसी वीजा, जानें कौन हैं एमए यूसुफ अली?

MA Yusuff Ali Gets Kuwait Golden Residency Visa: कुवैत ने अपनी नई लॉन्ग-टर्म रेजिडेंसी स्कीम के तहत पहला गोल्डन रेजिडेंसी वीजा जारी कर दिया है. यह वीजा देश ने सबसे पहले भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी और लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन एमए यूसुफ अली को दिया है. यह फैसला कुवैत की इकॉनोमी में उनके बड़े कारोबारी योगदान को देखते हुए लिया गया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 15, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:19 PM IST
कुवैत ने भारत के मुस्लिम कारोबारी को दिया पहला गोल्डन रेजिडेंसी वीजा, जानें कौन हैं एमए यूसुफ अली?
Image Credit: कुवैत ने दिया भारतीय मुस्लिम कारोबारी को पहला गोल्डन वीजाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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