"लब्बैक अल्लाहुम्मा..." का क्या मतलब है? हज और उमरा के सफर पर जानें इस दुआ की अहमियत

Hajj 2026: इस्लाम के पांच बुनियादी स्तंभों में से एक हज का खास मुकाम है. यह हर उस मुसलमान पर फर्ज है, जो जिस्मानी और आर्थिक रूप से सक्षम हो. हर साल भारत समेत दुनियाभर से लाखों मुसलमान सऊदी अरब के पाक शहर मक्का में हज अदा करते हैं. हज अदा करते हुए इससे जुड़ी रस्मों को बहुत ध्यान से अदा की जाती है. इसके जरिये आजमीन अल्लाह और उसके रसूल के प्रति अपने समर्पण और ईमान को प्रदर्शित करते हैं.

आजमीन जब इस मुकद्दस सफर पर रवाना होते हैं, तो उनके होंठों पर एक ही पुकार गूंजती है, "लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक…". यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने बंदे की हाजिरी और समर्पण का ऐलान होता है. हज की शुरुआत एहराम बांधने से होती है. एहराम एक खास अवस्था होती है, जिसमें आजमीन पूरी सादगी और पवित्रता के साथ खुद को इबादत के लिए तैयार करता है. इसी हालत में हाजी एक खास दुआ पढ़ते हैं, जिसे "तलबिया" कहते हैं, जो हज का एक अहम हिस्सा माना जाता है.

हज के सफर पर क्या पढ़ते हैं आजमीन?

"तलबिया" को आजमीन-ए-हज बुलंद आवाज में पढ़ते हैं, और हज के सफर पर आजमीन उस समय "तलबिया" पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब वह "एहराम" बांधते हैं. मुसलमानों के खिलाफ देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच कई दक्षिणपंथी लगातार गलत जानकारी पेश कर एक अवधारणा बनाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में यह जानना जरुरी है कि "तलबिया" क्या होता और इसके क्या मायने हैं.

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"तलबिया" का अर्थ?

हज का सफर शुरू करते ही आजमीन "तलबिया" पढ़ना शुरू कर देते हैं. "तलबिया" पढ़ने के दौरान आजमीन "लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इनल हम्दा वन्नि'मता लका वल मुल्क, ला शरीक लक" (لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ). इसका आसान मतलब है, "मैं हाजिर हूं ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूं. तेरा कोई साझीदार नहीं, मैं हाजिर हूं. सारी तारीफें और नेमतें तेरे ही लिए हैं, और बादशाहत भी तेरी ही है. तेरा कोई साझीदार नहीं."

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राजधानी दिल्ली स्थित इकरा पब्लिक स्कूल के डॉयरेक्टर और इस्लामी मामलों के जानकार मौलाना नूरूद्दीन ने बताया कि "तलबिया" के जरिए आजमीन यह जताता है कि वह पूरी तरह अल्लाह के हुक्म के सामने नतमस्तक है और वह उसकी इबादत के लिए हाजिर है. यह दुआ यानी "तलबिया" हज के पूरे सफर में बार-बार पढ़ा जाता है, जिससे एक रूहानी माहौल बनता है और हर आजमीन खुद को अल्लाह के और करीब महसूस करता है.

पूरे हज के दौरान आजमीन क्यों पढ़ते हैं "लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक"?

जब आजमीन अपने घरों से निकलते हैं, एयरपोर्ट या बसों में बैठते हैं, या मक्का की सरजमीं पर कदम रखते हैं, हर जगह "लब्बैक" की आवाज गूंजती रहती है. यह नजारा न सिर्फ दिल को सुकून देता है, बल्कि इंसान को यह एहसास भी कराता है कि वह दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर अपने रब की ओर लौट रहा है.

आलिमेदीन नुरूद्दीन के मुताबिक, तलबिया पढ़ना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि दिल से किया गया इकरार है कि इंसान अपने रब के सामने पूरी तरह समर्पित है. यही वजह है कि हज के दौरान यह पुकार हर वक्त सुनाई देती है और हर हाजी के दिल में एक खास सुकून पैदा करती है. इस तरह हज का सफर सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि रूह की सफाई और अल्लाह से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है, जहां "लब्बैक" की गूंज हर दिल को एक ही दिशा में जोड़ देती है.

कुरान-हदीस के हवाले से "तलबिया" की अहमियत?

तलबिया इस्लाम में बहुत अहम माना जाता है. यह न सिर्फ हज के सफर पर बल्कि उमरा के दौरान भी पढ़ा जाता है. जब कोई मुसलमान एहराम की हालत में दाखिल होता है, तो वह तलबिया पढ़ता है. यह दरअसल अल्लाह की पुकार का जवाब होता है और तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत का खुला ऐलान भी माना जाता है.

अब सवाल उठता है कि तलबिया पढ़ने का कितना सवाब मिलता है?

इस्लामी मामलों के जानकार और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुबश्शिर के मुताबिक, हदीस में इसके सवाब को किसी तय संख्या जैसे 10 गुना या 100 गुना में नहीं बताया गया है, लेकिन इसके फायदे और फजीलत बहुत ऊंचे और खास बताए गए हैं. उन्होंने बताया कि हजरत सहल बिन साद रजि से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "कोई भी मुसलमान जब तलबिया पढ़ता है, तो उसके दाएं-बाएं मौजूद पत्थर, पेड़ और मिट्टी के ढेले भी उसके साथ तलबिया पढ़ते हैं, यहां तक कि जमीन के पूरब और पश्चिम तक इसको बुलंद आवाज में पढ़ा जाता है. (सुनन तिर्मिज़ी 828, हसन; इब्ने माजह 2921)

इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि से रिवायत है कि नबी-ए-पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "जो शख्स एहराम की हालत में पूरे दिन धूप में तलबिया पढ़ता रहता है, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और वह उस दिन की तरह पाक हो जाता है, जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया था." (सुनन इब्ने माजह 2925).

डॉक्टर खालिद मुबश्शिर के मुताबिक, एक और रिवायत जो तबरानी में मिलती है उसमें बताया गया है कि "जब कोई तलबिया पढ़ता है, तो उसे खुशखबरी दी जाती है, और जब कोई तकबीर कहता है, तो उसे भी खुशखबरी दी जाती है." जब लोगों ने पूछा कि क्या यह जन्नत की खुशखबरी है, तो रसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां. इन हदीसों से साफ होता है कि तलबिया सिर्फ एक जिक्र नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने बंदे की पूरी हाजिरी और समर्पण का इजहार है. हज और उमरा के दौरान यह जिक्र लगातार पढ़ा जाता है, जिससे इंसान का दिल रूहानी तौर पर मजबूत होता है और वह अल्लाह के और करीब महसूस करता है.

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