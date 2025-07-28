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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ उनके मजहब के आधार पर हिंसा और भेदभाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. इसी तरह का मामला लखीमपुरी खीरी से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स के साथ मजहबी पहचान की वजह से प्रताड़ित किया गया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग फेरीवाले को हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाला शख्स प्रताड़ित करते हुए नजर आ रहा है. वीडियो में एक बुजुर्ग मुस्लिम फेरीवाले के साथ कथित तौर पर ऐसा व्यवहार दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है. इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों और सामाजिक संगठनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
बताया जा रहा है कि यह घटना लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी इलाके की है. वीडियो में आरोपी ने मुस्लिम बुजुर्ग फेरीवाले पर मजहबी नारे लगाने के लिए दबाव बना रहा है. इतना ही नहीं उसने फिर पूरी घटना की वीडियो भी बनाई है, और फिर उसको पोस्ट भी कर दिया. जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
एक और वीडियो!!
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक मुस्लिम बुजुर्ग फेरीवाले से चम्पतियों ने कथित तौर पर जबरन धार्मिक नारे लगवाए, वीडियो में संघी नफरती को नारे लगाते हुए और बुजुर्ग व्यक्ति से उन्हें दोहराने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है! @Uppolice @lakhimpurpolice कृपया मामले की… pic.twitter.com/IKYmN4Ndu6
— Karishma Aziz (@KarishmaAziz_) June 13, 2026
वीडियो में आरोपी नौजवान, मुस्लिम बुजुर्ग से "जय श्री राम" समेत दूसरे धार्मिक नारे लगाने के दबाव बनाता है. आरोपी के इस रवैये से पीड़ित बुजुर्ग काफी असहज नजर आता है, और खुद को सुरक्षित महसूस करता है. कई लोगों का कहना है कि वह इस हालात से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरोपी लगातार उस पर दबाव बनाता रहा.
आरोपी के जरिये पोस्ट की गई वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि पीड़ित बुजुर्ग यह कहते सुनाई देते हैं कि "वीडियो बनाना बंद कर दो, मैं बोल दूंगा." वीडियो में वह आरोपी के दबाव बनाने पर "जय श्रीराम" भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद आरोपी कहता है कि "बम बम बोले", "जय भोले की". इस पर वह कहते हैं कि बोल दिया, अब रहने दो.
इसके बाद आरोपी दोबारा धार्मिक नारे लगाने के लिए दबाव बनाता है. इस पर पीड़ित बुजुर्ग कहते हैं कि बोल दिया और बार-बार बोलने कि लिए क्यों दबाव बना रहे हो और परेशान कर रहे हो. वह आरोपी के कैमरे से असहज नजर आए. पीड़ित यह भी कहते हैं कि तुम मुझे जैसे डांट रहे हो और डांटो. मेरे धार्मिक नारा लगाने की वीडियो तुम सोशल मीडिया पर डालोगे.
इसके बावजूद युवक कथित तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करता रहा और उससे कैमरे के सामने नारे दोहराने के लिए कहता रहा. वीडियो देखने वाले कई लोगों ने इस घटना को अपमानजनक बताया है. उनका आरोप है कि बुजुर्ग शख्स को उसकी धार्मिक पहचान की वजह से निशाना बनाया गया.
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय पुलिस को टैग करते हुए इस मामले की शिकायत की, और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई मांग की. कुछ लोगों ने आरोपी की पहचान राहुल राजपूत के रूप में होने का दावा भी किया. हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक आरोपी की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. सोशल मीडिया पर रिप्लाई करते हुए खीरी पुलिस ने कहा कि पूरे मामले के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदी को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है.