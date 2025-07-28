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यूपी में एक और मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बदसलूकी, जबरन धार्मिक नारा लगाने के लिए बनाया दबाव!

UP Muslim Man Harassment Video: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक और मजहबी पहचान की वजह से बदसलूकी करने का मामला सामने आया है. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. खीरी पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. फिलहाल आरोपी और पीड़ित मुस्लिम बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 14, 2026, 12:08 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:09 AM IST
यूपी में एक और मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बदसलूकी, जबरन धार्मिक नारा लगाने के लिए बनाया दबाव!
Image Credit: लखीमपुर खीरी में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बदसलूकी

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