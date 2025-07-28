सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय पुलिस को टैग करते हुए इस मामले की शिकायत की, और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई मांग की. कुछ लोगों ने आरोपी की पहचान राहुल राजपूत के रूप में होने का दावा भी किया. हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक आरोपी की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. सोशल मीडिया पर रिप्लाई करते हुए खीरी पुलिस ने कहा कि पूरे मामले के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदी को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है.