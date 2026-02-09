मदद करने पहुंचे मेराज पर टूट पड़े टोल कर्मी! मैगलगंज टोल प्लाजा पर दबंगई का नया वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा पर तैनात कर्मियों की दबंगई और मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले भी कई मामलों में टोल कर्मचारियों पर वाहन चालकों और स्थानीय लोगों से बदसलूकी व हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, और अब मैगलगंज टोल प्लाजा से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, मैगलगंज टोल प्लाजा से पहले टोल कर्मियों और स्थानीय नौजवानों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. आरोप है कि टोल कर्मियों ने मेराज नाम के मुस्लिम नौजवान को घेरकर पीटा और उस पर लोहे की रॉड से हमला भी किया. घटना के बाद टोल प्लाजा परिसर में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली.

बताया जा रहा है कि टोल के पास इरफान नाम का नौजवान वाहनों में ग्रीसिंग का काम करता है और वह अक्सर सड़क पर वाहन खड़े कराता है. घटना वाले दिन भी टोल पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी स्कूटी से जा रही थी, तभी वह सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई और घायल हो गई. घटना की सूचना मिलने पर कई टोल कर्मी मौके पर पहुंचे और वहां खड़े ट्रकों को हटाने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'कानून के शिकंजे' में ASP अनुज चौधरी; FIR आदेश के खिलाफ HC में गिड़गिड़ाए!

इसी दौरान मेराज नाम का एक नौजवान भी वहां पहुंचा, जो खुद भी ग्रीसिंग का काम करता है. मेराज का आरोप है कि उसने हादसे का शिकार टोल कर्मी की महिला की मदद करने की कोशिश की, इसके बावजूद बेवजह टोल कर्मियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. मेराज ने बताया कि टोल कर्मचारी लाठी-डंडों और लोहे की रॉड लेकर आए और उसकी पिटाई की. इस घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

हिंदुस्तान ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि मैगलगंज टोल प्लाजा पर पहले भी वाहन चालकों से बदसलूकी, मारपीट, अवैध वसूली और दबंगई के कई मामले सामने आ चुके हैं. पीड़ित पक्ष ने दोषी टोल कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, टोल प्लाजा मैनेजर रामू सिंह ने कहा कि इरफान टोल के पास गाड़ियों में ग्रीस करता है और वाहन टोल प्लाजा के आसपास खड़े करा देता है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं. राम सिंह ने बताया कि आज भी उसकी कंपनी की एक महिला कर्मचारी घायल हुई और मना करने पर इन लोगों ने मारपीट की. मामले में मैगलगंज इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर मिल गई है और मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: बादशाह खान की जयंती पर इस इतिहासकार ने गृह मंत्री को नाम से 'शाह' हटाने की दी सलाह, जानें वजह?