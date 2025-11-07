Lakhimpur Kheri: रातों रात मुस्लिम किसानों की जमीनों पर बनाई झोपड़ियां, लगाया BJP का झंडा

Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ लोगों ने मुस्लिम किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां झोपड़ियां डाल दीं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Lakhimpur Kheri: लखीमपुर खीरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां अमेठी ग्राम पंचायत में कुछ लोगों ने रातों रात मुस्लिम किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया और वहां झोपड़ियां बना दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुकाबिक, इन झोपड़ियों पर बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ था. अब इस कब्जे को हटवाने के लिए किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और वह दर-दर भटक रहे हैं.
अमेठी ग्राम पंचायत में आजकल चकबंदी प्रक्रिया चल रही है. गाटा नंबर 1398 व 1865 जमीन वहीद खान, हमीद खान, रशीद खान, जमशेद खान, गुलशीद खान, नवीन खान पुत्र गण सईद खान व मुमताज बेगम पत्नी सईद खान के नाम पर है. लेकिन अब यहां किसी और का कब्जा हो गया है.
अब किसानों ने एसडीएम शशिकांत मणि और चकबंदी अधिकारी को शिकायत पत्र दिया है और कहा है कि उनकी जमीन पर खड़ीं मूंगफली की फसल को तहस नहस कर दिया गया और वहां झोपड़ियां डालकर कब्जा कर लिया गया है. ये जमीन करीब दो एकड़ की है. आरोपियों के नाम कुछ इस तरह हैं- अमेठी निवासी सतीष, अशोक, जय प्रकाश, विनोद, राकेश, मुन्ना लाल, रमेश, विश्राम, विनोद, गयारे, रामभजन, बृजमोहन, खुशीराम, छत्रपाल आदि.
पीड़ितों ने बताया कि इन लोगों ने ये काम 12 अक्टूबर को किया था, लेकिन अभी तक इस मामले में उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है. उन्होंने बताया कि आरोपी अब यहां अपने मवेशी बांध रहे हैं. हमने इसका विरोध करना चाहा तो उन्होंने मारपीट और गाली गलौज की. हम कई आधिकारियों का इस मामले में रुख कर चुके हैं.
एसडीएम धौरहरा शशिकांत मणि का कहना है कि इस मामले में उन्हें शिकायत मिली है. पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और दोनों पक्षों से अभिलेख मांगे गए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका. पुलिस फोर्स के जरिए जल्द ही अवैध कब्जा हटाया जाएगा.