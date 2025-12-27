बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में सामने आया भारत का मुसलमान, IND सरकार से कर दी ये मांग

Bangladesh News: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज में डर का माहौल है. हाल ही में दीपू दास को ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस हत्या के कुछ ही दिन बाद अमृत मंडल नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई. इन घटनाओं को लेकर भारत के लोगों में आक्रोश है. कई राज्यों में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन किया और बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की निंदा की है.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे हमलों के खिलाफ आज (27 दिसंबर) को लखनऊ के मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया. प्रदर्शनकारी मुसलमानों ने बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की.

जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश के खिलाफ लड़ेंगे युद्ध

लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा देंगे और जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे. प्रदर्शनकारी मुसलमानों ने सरकार से मांग की है कि भारत से सभी अवैध बांग्लादेशियों को बाहर किया जाए और कड़ी कार्रवाई हो.

Add Zee News as a Preferred Source

ओवैसी ने बांग्लादेशी हिदुओं की उठाई आवाज

वहीं, सोशल मीडिया से लेकर संसद तक मुस्लिम समाज और उनके नेताओं ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है. ऑल इंडिया मजलिए-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बांग्लादेश में विकास के लिए 10 मिलियन डॉलर देने का वादा किया है. उन्होंने भारत सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है?

ओवैसी ने पूछे सवाल क्या कर रही है भारत सरकार?

उन्होंने पूछा कि बांग्लादेश में लगातार निशाना बनाए जा रहे मंदिरों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? उन्होंने यह भी पूछा कि जिस तरह बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार क्या नीति अपना रही है.