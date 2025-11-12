Lal Qila Blast में सामने आई अहम जानकारी, इस जगह 11 दिन खड़ी रही i20 कार

Lal Qila Blast Update: लाल किला ब्लास्ट में बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं. अब इस धमाके के लिए इस्तेमाल हुई कार से जुड़ी जानकारी सामने आई है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेमाल हुई सफेद हुंडई i20 कार 11 दिन तक फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में खड़ी थी.

हरियाणा के अल-फलाह अस्पताल में खड़ी थी कार

इस धमाके के लिए सफेद आई20 कार का इस्तेमाल किया गया था. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार 20 दिनों तक हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह कॉलेज के कैंपस में खड़ी थी. सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी ने 10 नवंबर की सुबह, यानी धमाके के दिन, कॉलेज से कार निकाली थी. बताया जा रहा है कि उसने यह कदम अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद घबराहट में उठाया था.

6:52 बजे हुआ था जोरदार धमाका

सोमवार शाम करीब 6 बजकर 52 मिनट पर पुरानी दिल्ली के इलाके में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक धीमी गति से चल रही हुंडई i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ. इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब दो दर्जन लोग घायल हुए.

दिल्ली तक कैसे पहुंची कार

जानकारी के मुताबिक, डॉ. उमर नबी ने 29 अक्टूबर को यह कार फरीदाबाद के कार डीलर सोनू से खरीदी थी. उसी दिन वह पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कार लेकर गया था. CCTV फुटेज में कार का नंबर HR 26CE7674 दिखाई दे रहा है, जो सोनू के दफ्तर के पास स्थित रॉयल कार ज़ोन के नजदीक PUC बूथ के बगल में पार्क थी.

इसके बाद नबी ने कार को अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ले जाकर पार्क कर दिया था. वहां उसने कार को डॉ. मुझम्मिल शकील की स्विफ्ट डिज़ायर कार के बगल में खड़ा किया था. डॉ. शकील को सोमवार को विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था. डॉ. शकील की कार डॉ. शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिनकी गाड़ी से पुलिस ने असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद बरामद किया था.

11 दिन कॉलेज में खड़ी रही कार

सूत्रों के मुताबिक, यह कार 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कॉलेज कैंपस में खड़ी रही. इसी बीच जब डॉ. मुज़म्मिल शकील और डॉ. आदिल अहमद राथर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उमर नबी घबरा गया. इसके बाद उसने कार को कॉलेज से निकालकर पहले कनॉट प्लेस और फिर मयूर विहार की ओर ले गया. इसके बाद उसने गाड़ी को चांदनी चौक के सुनेहरी मस्जिद पार्किंग लॉट में खड़ा कर दिया.

CCTV फुटेज से खुलासा

CCTV फुटेज में देखा गया कि कार 3:19 बजे दोपहर में पार्किंग में प्रवेश करती है और ड्राइवर की खिड़की पर किसी व्यक्ति का हाथ दिखाई देता है। यह कार शाम 6:30 बजे तक पार्किंग से बाहर नहीं निकली. बताया जा रहा है कि डॉ. उमर नबी कार के अंदर ही था और पूरे समय बाहर नहीं निकला.