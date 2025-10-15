Advertisement
Lalu Yadav ने वादा किया पूरा, शहाबुद्दीन के बेटे को इस सीट से मिला टिकट

Bihar Assembly Elections News: बिहार असेंबली चुनाव के लिए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लालू यादव ने टिकट दिया है. उनकी मां की गुजारिश के बाद ये टिकट  रघुनाथपुर विधानसभा सीट से दिया गया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 15, 2025, 10:08 AM IST

Bihar Assembly Elections News: बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गर्मी चरम पर है. टिकट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है. इस बीच मंगलवार को राजद (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट सौंपा है. इनमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम भी शामिल है, जिन्हें रघुनाथपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है.

राजद ने सीवान के कद्दावर नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को रघुनाथपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है. वहीं सीवान सीट से अवध बिहारी चौधरी और समस्तीपुर से अख्तरुल शाहीन को टिकट दिया गया .

लालू ने पूरा किया मां से किया वादा

शहाबुद्दीन की पत्नी और ओसामा की मां हिना शहाब ने चुनाव से पहले ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की थी. मुलाकात के बाद हिना शहाब ने कहा था, "रघुनाथपुर हमारी परंपरागत सीट है, इसलिए हमने अपने बेटे ओसामा को यहां से टिकट देने की मांग की है." सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के दौरान लालू ने ऐसा करने का वादा किया था.

इस नेता ने छोड़ी सीट

हिना शहाब की इस मांग के बाद रघुनाथपुर से मौजूदा विधायक हरीशंकर यादव ने यह सीट ओसामा शहाब के लिए छोड़ दी है. सीवान जिले की यह सीट काफी अहम मानी जाती है और फिलहाल इस पर राजद का कब्जा है. हरीशंकर यादव दो बार राजद के टिकट पर यह सीट जीत चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने यह सीट ओसामा शहाब के लिए छोड़ दी है.

राजद ने आधिकारिक रूप से ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि ओसामा शहाब और उनकी मां हिना शहाब अक्टूबर 2024 में राजद में शामिल हुए थे. अब राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ओसामा शहाब अपने पिता शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे?

