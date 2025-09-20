बिहार शरीफ से RJD दे मुस्लिम को टिकट! पप्पू खां ने लालू-तेजस्वी को बताई वजह

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी दलों ने जातीय समीकरणों को साधने की कवायद तेज कर दी है. RJD के पूर्व विधायक पप्पू खां ने नालंदा की सात सीटों में से बिहार शरीफ सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की है.
Biharsharif Assembly Election 2025: बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव की बिगुल बजने की संभावना है. उससे पहले सियासी दलों ने हार जीत को लेकर सभी समीकरणों को साधने की कवायद तेज कर दी है. बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं और इसी आधार पर हार जीत तय होती है. यहां पर मुस्लिम आबादी का वोट निर्णायक है, इसलिए सभी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है.
बिहार की 243 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम विधायकों की संख्या महज 19 है. विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पूर्व विधायक पप्पू खां ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की शीर्ष इकाई से मांग की है कि बिहार शरीफ में मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया जाए. उन्होंने कहा कि मौका परस्त लोगों से और उनको तरजीह देने से पार्टी कमजोर होगी.
इतना ही नहीं नालंदा की 7 विधानसभा सीटों पर भी पूर्व विधायक पप्पू खां ने एक उम्मीदवार उतारने की मांग की है. पप्पू खां की इस डिमांड के बाद बिहार में एक बार फिर सियासत में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है. 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2.3 करोड़ से ज्यादा है.
यही वजह है कि बिहार शरीफ के पूर्व RJD विधायक पप्पू खां ने पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है. इस पत्र में पप्पू खां ने बिहार शरीफ विधानसभा से मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पार्टी में 'पैराशूट नेताओं' को मौका देने की बजाय समर्पित और पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए.
पप्पू खां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नालंदा जिले की सात विधानसभा सीटों में से कम से कम बिहार शरीफ से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि यहां करीब एक से सवा लाख मुस्लिम मतदाता हैं, साथ ही अन्य वर्ग के लोगों का भी RJD को मजबूत समर्थन हासिल है.
बिहार शरीफ सीट की सियासी इतिहास का जिक्र करते हुए RJD नेता पप्पू खां ने याद दिलाया कि यहां से पहले भी कई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं, जिसमें वह खुद 2000 से 2005 तक विधायक रहे. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नए और मौकापरस्त लोगों को टिकट दिया गया तो पुराने कार्यकर्ताओं में निराशा फैलेगी और पार्टी कमजोर होगी.
