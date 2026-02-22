कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश, बुलडोजर माफिया के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध

Delhi News: दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित औलिया मस्जिद के पास पुराने कब्रिस्तान पर कब्जे की एक और कोशिश हो रही है. सफाई के नाम पर यहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और कब्रों को तोड़ा जा रहा है. कब्रिस्तान की दीवार से सटा एक मंदिर भी है, जिसका गेट इस कब्रिस्तान से हटाया जा रहा है. लोगों का कहना है कि अगर यह गेट कब्रिस्तान के अंदर से निकला तो झगड़ा होगा और माहौल खराब होगा. सोशल एक्टिविस्ट हाफिज जावेद ने इस हरकत की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह जगह वक्फ बोर्ड की है और इसमें दखल नहीं दिया जाना चाहिए. गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड लापरवाही की हालत में है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

खुसरा नंबर 216, वार्ड नंबर 8, औलिया मस्जिद के पास मौजूद पुराने कब्रिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, 2012 में भी बिल्डर माफिया ने इस जगह पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी और यहां सड़क खोलने का प्लान था लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ. उस समय यह काम रोक दिया गया था और आज उन्होंने फिर से यहां बुलडोजर भेज दिया.

लोगों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि यह कब्रिस्तान बहुत पुराना है और यहां सैकड़ों कब्रें हैं जो करीब पांच सौ साल पुरानी हैं. लेकिन बुलडोजर माफिया की नजर यहां है और वे लगातार इस पर कब्जे की फिराक में रहते हैं. यह वक्फ बोर्ड की जगह है और यह बोर्ड के पास रजिस्टर्ड भी है. लोगों ने कहा कि यहां एक मंदिर है और उसका रास्ता कब्रिस्तान से निकालने का प्लान है जिससे नया झगड़ा होगा और यहां हर दिन झगड़े होंगे, इसलिए प्रशासन और पुलिस को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

वहीं, सोशल एक्टिविस्ट हाफिज जावेद ने डिटेल में बताया कि यह पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है. कुछ लोग लगातार इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह पसंद आ रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बदमाशों के मंसूबे कामयाब न हों. उन्होंने कहा कि इस बारे में पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों से भी संपर्क किया जा रहा है.