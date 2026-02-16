UAE में दिखा शाबान का आखिरी चांद; सऊदी में 17 से रमजान, भारत में कब होगा पहला रोजा?

Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimUAE में दिखा शाबान का आखिरी चांद; सऊदी में 17 से रमजान, भारत में कब होगा पहला रोजा?

Ramadan 2026 Date: दुनियाभर के मुसलमान पवित्र रमजान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. UAE और सऊदी अरब में रमजान का चांद देखने की अपील की गई है. भारत के लोग चांद देखने के साथ, सऊदी अरब में हलाल के ऐलान पर नजरें बनाएं हैं. अबू धाबी से शाबान के आखिरी चांद की तस्वीरें जारी हुई हैं. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सऊदी में 17 फरवरी को चांद देखा जाएगा, जबकि भारत में पहला रोजा सऊदी अरब के एक दिन बाद शुरू होगा. 

 

प्रतीकात्मक तस्वीर
Ramadan 2026: रमजान 2026 की शुरुआत को लेकर दुनियाभर में तैयारियां तेज हो गई हैं और चांद देखने को लेकर अलग-अलग देशों में अहम घोषणाएं और अपीलें जारी की गई हैं. इस बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी से शाबान महीने के आखिरी चांद की तस्वीरें जारी होने के बाद रमजान के चांद को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं. अबू धाबी में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर ने शाबान के अंत के चांद की तस्वीरें जारी की हैं. इन तस्वीरों को 'खतम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी' के जरिये ली गई हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात में शाबान महीने के खत्म होने का चांद नजर आ चुका है. UAE काउंसिल फॉर फतवा ने नागरिकों से सोमवार (17 फरवरी) को रमजान का चांद देखने की अपील की है. चांद की रूयत से संबंधित कमेटी की बैठक अबू धाबी में शाम छह बजे आयोजित होगी, जिसमें ऑब्जर्वेटरी से मिली जानकारी और आम लोगों की गवाही की समीक्षा के बाद रमजान की शुरुआत का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा.

सऊदी में कब से शुरू होगा रमजान?
इसी तरह सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने भी देशभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे 1447 हिजरी के शाबान महीने के 29वें दिन यानी 17 फरवरी 2026 की शाम को रमजान का हिलाल देखने की कोशिश करें. नमाज-ए-मगरिब के बाद लोग आसमान में नए चांद की तलाश करेंगे. अगर इस दिन चांद नजर आ जाता है तो सऊदी अरब में 18 फरवरी को पहला रोजा रखा जाएगा.

माह-ए-रमजान इस्लाम का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत समेत दुनिया के कई मुस्लिम देशों में इसकी शुरुआत नए चांद के नजर आने पर होती है. इस्लाम के सभी त्योहार और नये महीनों की शुरुआत चांद देखकर होती है. इसलिए रोजा शुरू होने से पहले चांद का बेसब्री से इंतजार किया जाता है और चांद दिखाई देने के अगले दिन से रोजा रखने की शुरुआत होती है.

भारत में कब होगा पहला रोजा?
सऊदी अरब में चांद नजर आने की तारीख इसलिए खास मानी जाती है क्योंकि कई बार वहां चांद दिखने के एक दिन बाद भारत में रमजान की शुरुआत होती है. ऐसे में दुनियाभर के मुसलमानों की नजर सऊदी अरब के चांद की घोषणा पर भी रहती है. भारत में उम्मीद जताई जा रही है कि 18 फरवरी को चांद देखा जा सकता है और 19 फरवरी 2026 को पहला रोजा रखा जा सकता है. 

वहीं, अगर 18 फरवरी को चांद नजर नहीं आता है, तो भारत में पहला रोजा 20 फरवरी से शुरू हो सकता है. अंतिम फैसला स्थानीय स्तर पर चांद दिखने के आधार पर ही लिया जाएगा. इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए हर साल रमजान की तारीख करीब 10 से 11 दिन पहले आ जाती है. साल 2025 में रमजान की शुरुआत 1 मार्च से हुई थी, जबकि इस बार यह करीब 10 से 11 दिन पहले शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...

