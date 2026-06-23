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UP में बदलेगा सियासी खेल? कांग्रेस-SP गठबंधन को लेकर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान

Uttar Pradesh Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती हैं, तो बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं. उन्होंने राम मंदिर दान विवाद पर भी सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए इसे गंभीर मामला बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 23, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:20 AM IST
UP में बदलेगा सियासी खेल? कांग्रेस-SP गठबंधन को लेकर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान

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