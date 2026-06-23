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Uttar Pradesh Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश में अगले साल (2027) में विधानसभा के चुनाव होने है, इसको लेकर अभी से ही राजनीतिक तैयारियां और समीकरण बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार (23 जून) को कहा कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक मजबूत गठबंधन के साथ मिलकर लड़ती हैं, तो वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. सलमान खुर्शीद ने कहा कि चुनाव के नतीजों के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पार्टियों को अभी ज़मीनी स्तर पर और गठबंधन बनाने की दिशा में बहुत काम करना बाकी है.
उन्होंने कहा, "अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच एक अच्छा और मजबूत गठबंधन होता है, तो उत्तर प्रदेश में अच्छी संभावनाएं हैं. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा या हारेगा क्योंकि हमें ज़मीनी स्तर पर और गठबंधन को आकार देने में बहुत काम करना है." खुर्शीद ने कहा कि अगर दोनों पार्टियां पूरी प्रतिबद्धता और समान भागीदारी के साथ मिलकर काम करती हैं, तो राज्य में अपनी स्थिति बेहतर करने का उनके पास अच्छा मौका होगा.
UP में हालात बदलने का बहुत अच्छा मौका है, 2027 का विधानसभा चुनाव-सलमान खुर्शीद
उन्होंने आगे कहा, "अगर गठबंधन में सचमुच दोनों पक्षों की भागीदारी और पूरी प्रतिबद्धता दिखती है, तो हमारे पास उत्तर प्रदेश में हालात बदलने का बहुत अच्छा मौका है." कांग्रेस और SP ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव एक साथ लड़े थे. हालांकि गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनावों में BJP की जीत को रोकने में नाकाम रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में उसने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें SP ने 37 सीटें और कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं.
राम मंदिर दान चोरी के मामले में कार्रवाई की मांग
इस बीच, राम मंदिर दान विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए खुर्शीद ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, "क्या इससे बड़ी कोई त्रासदी हो सकती है? पहले विचारों में मतभेद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और मैंने उसका समर्थन किया. मैंने एक किताब भी लिखी जिसमें कहा गया कि यह सबसे अच्छा संभव समाधान था। अब मंदिर बन चुका है और लोग पैसे दान कर रहे हैं. यह पैसा भगवान राम का है."
खुर्शीद ने कहा कि अगर सरकार को सचमुच भगवान राम में आस्था है, तो उसे इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "अगर सरकार को भगवान राम में ज़रा भी आस्था है, तो सबसे पहले उसे उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है."