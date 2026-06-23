Uttar Pradesh Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश में अगले साल (2027) में विधानसभा के चुनाव होने है, इसको लेकर अभी से ही राजनीतिक तैयारियां और समीकरण बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार (23 जून) को कहा कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक मजबूत गठबंधन के साथ मिलकर लड़ती हैं, तो वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. सलमान खुर्शीद ने कहा कि चुनाव के नतीजों के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पार्टियों को अभी ज़मीनी स्तर पर और गठबंधन बनाने की दिशा में बहुत काम करना बाकी है.