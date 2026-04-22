कॉर्पोरेट सेक्टर में बुर्का और हिजाब पर बैन की मांग; लेंसकार्ट ड्रेस कोड विवाद के बीच MP नितेश राणे के बयान पर बवाल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ कंपनी में जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के कथित आरोप के बाद विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले में अभी जांच चल ही रही थी कि लेंसकार्ट कंपनी की नीतियों को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. लेंसकार्ट कंपनी पर आरोप है कि पूर्व में कंपनी ने अपने कर्मचारियों को हिजाब पहनने की इजाजत दी थी, लेकिन हिंदू सिंबल धारण करने पर रोक लगाई थी. देश भर में कथित हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग लेंसकार्ट कंपनी का विरोध कर रहे हैं और बॉयकार्ट की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में भाजपा मंत्री नितेश राणे ने विवादित मांग कर दी है.

मंत्री नितेश राणे ने बुधवार (22 अप्रैल) को लेंसकार्ट की ड्रेस कोड पॉलिसी को लेकर हुए विवाद के बाद, कॉर्पोरेट सेक्टर में हिजाब और बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में एक जैसा ड्रेस कोड लागू करने की मांग की. नितेश राणे ने शैक्षणिक संस्थानों का उदाहरण देते हुए, राणे ने कहा कि जिस तरह स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और बुर्का पहनने की अनुमति को लेकर नियम-कानून हैं, वैसे ही नियम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी लागू होने चाहिए, ताकि ऑफिस में सभी के साथ एक जैसा बर्ताव हो सके।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे नियम किसी एक पर ही लागू नहीं होने चाहिए, बल्कि सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए.

राणे ने पत्रकारों से कहा, "हम भी भगवान में विश्वास रखते हैं. लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में हिजाब और बुर्का पहनने की अनुमति क्यों होनी चाहिए, जबकि तिलक लगाने की अनुमति नहीं है? अगर किसी एक धर्म की प्रथाओं पर रोक लगाई जाती है, तो दूसरे धर्मों के साथ भी वैसा ही बर्ताव होना चाहिए. स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और बुर्का पहनने की अनुमति को लेकर पहले भी बहस हो चुकी है। इसी तरह, कॉर्पोरेट जगहों पर भी सभी के साथ एक जैसा बर्ताव सुनिश्चित करने के लिए इन पर रोक लगनी चाहिए। ये नियम किसी एक पर ही लागू नहीं होने चाहिए, बल्कि सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए."

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राणे की यह टिप्पणी तब आई, जब लेंसकार्ट कंपनी में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड से जुड़े दिशा-निर्देश सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इसी दिशा निर्देश को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया. आंखों के चश्मे बेचने वाली इस कंपनी के जरिए अपने स्टोर में काम करने वाले कर्मचारियों को बिंदी और तिलक लगाने की इजाजत न दिए जाने को लेकर हुए विवाद के बीच, लेंसकार्ट ने एक स्टैंडर्ड स्टाइल गाइड जारी किया है. इसमें कंपनी ने कहा है कि वह हर तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का स्वागत करती है.

लेंसकार्ट की टीम ने इस बात के लिए भी माफी मांगी कि अगर काम की जगह पर किए गए किसी संवाद से उनके टीम के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो. कंपनी ने कहा, "अगर काम की जगह पर किए गए हमारे किसी भी संवाद से किसी को ठेस पहुंची हो, या हमारे किसी भी टीम सदस्य को ऐसा लगा हो कि उनके धर्म का यहां स्वागत नहीं है, तो हम इसके लिए तहेदिल से माफी मांगते हैं. लेंसकार्ट ऐसी कंपनी नहीं है, और न ही हम कभी ऐसे बनेंगे. आज हम एक वादा करते हैं, सिर्फ़ शब्दों में ही नहीं, बल्कि उस दस्तावेज़ में भी जिसे हम प्रकाशित कर रहे हैं कि लेंसकार्ट के नाम से जारी होने वाली हर पॉलिसी, हर ट्रेनिंग सामग्री और हर संवाद में इन्हीं मूल्यों की झलक दिखाई देगी."

बीते 16 अप्रैल को, कंपनी के संस्थापक और CEO पीयूष बंसल ने यह स्पष्ट किया कि एक पुराना अंदरूनी ट्रेनिंग दस्तावेज़ इंटरनेट पर वायरल हो रहा था, और बिंदी तथा तिलक लगाने से जुड़ी "गलत" पॉलिसी को फ़रवरी 2026 में ही हटा दिया गया था। इस चूक की ज़िम्मेदारी लेते हुए, बंसल ने एक बार फिर दोहराया कि लेंसकार्ट किसी भी सम्मानजनक धार्मिक अभिव्यक्ति पर कोई रोक नहीं लगाता है.