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Lenskart पॉलिसी पर छिड़ी रार, हिजाब-पगड़ी की इजाजत तो बिंदी-तिलक पर रोक क्यों?

Peyush Bansal on Lenskart Work Policy Controversy: सोशल मीडिया पर लेंसकार्ट की कथित यूनिफॉर्म और ग्रूमिंग गाइडलाइन वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया, जिसमें हिजाब और पगड़ी की इजाजत देने की बात कही गई है, लेकिन बिंदी-तिलक पर रोक का दावा किया गया है. विवाद तूल पकड़ता देखकर लेंसकॉर्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है. जानें क्या कहा?

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 16, 2026, 04:26 PM IST

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पियूष बंसल (फाइल फोटो)
पियूष बंसल (फाइल फोटो)

Lenskart Staff Uniform and Grooming Guideline Row: सोशल मीडिया पर इन दिनों आईवियर रिटेलर ब्रांड लेंसकार्ट (Lenskart) को लेकर भारी विवाद छिड़ा हुआ है. Lenskart के एक कथित वायरल दस्तावेज ने कंपनी की वर्कप्लेस पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं और अब यह मामला मजहबी भेदभाव की बहस में तब्दील हो गया है. दक्षिणपंथी संगठनों ने Lenskart के फाउंडर पियूष बंसल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इसकी वजह से उन्हें खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर सफाई देनी पड़ रही है.

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब "लेंसकार्ट स्टाफ यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग गाइड" नाम का एक कथित दस्तावेज इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा. इस दस्तावेज में कंपनी के स्टोर कर्मचारियों के लिए ड्रेस और ग्रूमिंग से जुड़े नियम बताए गए थे. वायरल दस्तावेज में कर्मचारियों को लेकर जारी कथित गाइडलाइन में कहा गया है कि स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी ड्यूटी के दौरान काले रंग का हिजाब पहन सकते हैं. इसके साथ ही काली पगड़ी पहनने की भी इजाजत दी गई है. लेकिन इसी दस्तावेज में यह भी लिखा था कि बिंदी और तिलक जैसे मजहबी निशानों को लगाकर आने की इजाजत नहीं होगी. 

खास तौर पर इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि "मजहबी टीका, तिलक, बिंदी या स्टिकर की इजाजत नहीं है" जैसे ही यह जानकारी सोशल मीडिया पर पहुंची, तो दक्षिणपंथी भड़क गए. कई लोगों ने इसे सीधे तौर पर मजहबी भेदभाव से जोड़ दिया और कंपनी की पॉलिसी पर संगीन इल्जाम लगाने लगे. लोगों का कहना था कि अगर एक तरफ कुछ मजहबी लिबास और प्रतीकों के इस्तेमाल की इजाजत दी जा रही है, तो दूसरी तरफ बिंदी और तिलक पर रोक क्यों लगाई जा रही है. इस असमानता को लेकर सोशल मीडिया पर कंपनी की आलोचना तेज हो गई और मामला काफी तूल पकड़ने लगा. 

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विवाद बढ़ता देख लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने सामने आकर सफाई दी. उन्होंने वायरल हो रहे दस्तावेज से खुद को अलग करते हुए कहा कि यह पुराना गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है और वर्तमान में कंपनी इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा कि वह इस तरह के दस्तावेज को देखकर हैरान हैं, जो अब कंपनी की मौजूदा पॉलिसी का हिस्सा नहीं है.

पीयूष बंसल ने आगे कहा कि वर्तमान में कंपनी की पॉलिसी में किसी भी तरह के मजहबी प्रतीकों पर कोई पाबंदी नहीं है. उनके मुताबिक, कर्मचारियों को बिंदी या तिलक पहनने की पूरी आजादी दी गई है. उन्होंने यह भी साफ किया कि कंपनी समय-समय पर अपनी पॉलिसी की जांच करती है और इसके बाद जरुरत के मुताबिक पुराने नियमों को बदल दिए जाते हैं. इस पूरे विवाद से पैदा हुई गलतफहमी को लेकर पियूष बंसल ने अफसोस जताया. 

हालांकि, इस सफाई के बाद भी सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ. कई यूजर्स ने कंपनी के दावे पर सवाल खड़े कर दिए. कुछ लोगों का कहना है कि जो दस्तावेज वायरल हो रहा है, वह फरवरी 2026 का बताया जा रहा है, ऐसे में उसे पुराना नियम कैसे माना जा सकता है. यूजर्स ने मांग की कि कंपनी को अपनी मौजूदा यूनिफॉर्म और ग्रूमिंग पॉलिसी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि सच्चाई साफ हो सके.

कुछ अन्य यूजर्स ने इसे सीधे तौर पर जवाबदेही का मुद्दा बताया. उनका कहना था कि अगर यह दस्तावेज पुराना भी है, तब भी सवाल उठता है कि उस समय इस तरह की नीति क्यों लागू की गई थी, जिसमें मजहबी प्रतीकों को लेकर अलग-अलग नियम बनाए गए थे. एक यूजर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जब दस्तावेज की तारीख हाल की है, तो इसे पुराना बताकर मामला खत्म नहीं किया जा सकता है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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