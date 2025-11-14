Bihar Election Result 2025 Live: ओसामा शहाब समेत इन मुस्लिम नेताओं की होगी जीत या खिल जाएगा कमल, जानें पल-पल का अपडेट

Bihar Assembly Election 2025 Muslim Majority Seats Result and Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 243 सीटों के नतीजों का 14 नवम्बर शुक्रवार को ऐलान होगा. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. इस चुनाव में राजद ने 18, कांग्रेस ने 10, CPI (ML) ने 2, JDU ने 4, LJP ने 2 और AIMIM ने 22 सीटों पर अपने मुस्लिम उमीदवार उतारे हैं. सीमांचल समेत राज्य के लगभग 20 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत और हार अगली सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभाएगी. मुस्लिम बहुल सीटों और मुस्लिम उम्मीदवारों से जुड़ी पल- पल की अपडेट और ऑथेंटिक ख़बरें हम आपतक पहुंचा रहे हैं. जुड़े रहें सलाम टीवी के डिजिटल प्लेटफार्म से.

Add Zee News as a Preferred Source