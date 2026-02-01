Budget 2026: निर्मला सीतारमण के बजट में मुसलमानों के लिए क्या है खास? जानें पल-पल का अपडेट

Union Budget 2026 Live Update: आज यानी 1 फरवरी को देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय होगी. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. जहां टैक्स देने वाले इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं मिडिल क्लास के साथ-साथ किसान और गांव वाले भी सरकार पर नजर रखे हुए हैं.
इस बार यह बजट मुस्लिम समुदाय के लिए भी खास अहमियत रखता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में शिक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, अल्पसंख्यक युवाओं और छोटे व्यवसायों को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं की हैं? आज हर मुस्लिम परिवार के मन में यही सवाल है. इन सभी सवालों के जवाब आपको सिर्फ़ सलाम टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे. आज हम आपके लिए बजट से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आएंगे. हमारे साथ जुड़े रहें.
Budget 2026 Live: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा कि 2026-27 में वह पब्लिक कैपिटल खर्च को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हैं. उन्होंने आगे कहा, "हम 500,000 से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे."
Budget 2026 Live: Nirmala Sitharaman ने ऐलान किया है कि एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा. टूरिज्म के लिए 20,000 युवाओं को टूर गाइड के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी. एक कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी.
Budget 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की स्थापना की घोषणा की है.
Budget 2026 Live: निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर ज़िले में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल खोला जाएगा.
Budget 2026 Live: Nirmala Sitharaman ने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है. हमारी सरकार ने सर्विस सेक्टर पर फोकस करने का फैसला किया है, ताकि भारत के युवाओं की शिक्षा से लेकर रोज़गार और एंटरप्रेन्योरशिप तक की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके.
Budget 2026 Live: केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह पांच रीजनल मेडिकल हब बनाएगी. ये हब मेडिकल ट्रेनिंग और रिसर्च पर फोकस करेंगे और आसानी से मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं देंगे. ये खासकर हेल्थकेयर सेक्टर में काम करने वालों के लिए अलग-अलग तरह के रोज़गार के मौके भी पैदा करेंगे.
Budget 2026 Live: Nirmala Sitharaman ने कहा कि देश में बैंकिंग समस्याओं को हल करने और फाइनेंशियल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. हम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए उच्चतम मानकों पर काम करना चाहते हैं.
Budget 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसके अलावा, तीन डेडिकेटेड केमिकल पार्क भी स्थापित किए जाएंगे.
Nirmala Sitharaman Budget Speech Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए काम कर रही है. सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए 40,000 रुपये करोड़ का बजट रखा गया है.
Budget 2026 Live: निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फोकस बायोफार्मास्यूटिकल्स पर होगा. हम ₹10,000 करोड़ आवंटित कर रहे हैं. तीन नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे. वर्तमान में हमारे पास सात संस्थान हैं, जिन्हें और अपग्रेड किया जाएगा.
Budget 2026 Live: वित्त मंत्री ने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं. हम पारंपरिक सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं और MSMEs को सशक्त बनाना चाहते हैं हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हम सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक सेक्टर को भी मजबूत करें.
Budget 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने देश से गरीबी खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं. नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जिनसे कई बदलाव हो रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि हमारी सरकार पिछले 12 सालों से इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर काम कर रही है.
Budget 2026 Live: पार्लियामेंट में कार्यवाही शुरू हो गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पर अपना भाषण शुरू कर दिया है. उन्होंने संत रविदास का नाम लेकर अपना भाषण शुरू किया.
Budget 2026 Live: बजट पेश होने से पहले पार्लियामेंट हाउस में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दे दी गई है. निर्मला सीतारमण जल्द ही संसद में बजट पेश करेंगी. प्रियंका गांधी ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है.
Union Budget 2026: राष्ट्रपति सचिवालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई. राष्ट्रपति ने केंद्रीय बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं.
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को कुल 3,350 रुपया करोड़ आवंटित किए थे. यह राशि साल पिछले बजट 2024-2025 के मुकाबले ज्यादा थी. हालांकि, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए सिर्फ 678.03 रुपये करोड़ आवंटित किए गए थे.