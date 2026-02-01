Budget 2026: निर्मला सीतारमण के बजट में मुसलमानों के लिए क्या है खास? जानें पल-पल का अपडेट

Union Budget 2026 Live Update: आज यानी 1 फरवरी को देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय होगी. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. जहां टैक्स देने वाले इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं मिडिल क्लास के साथ-साथ किसान और गांव वाले भी सरकार पर नजर रखे हुए हैं.

Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Speech Live

इस बार यह बजट मुस्लिम समुदाय के लिए भी खास अहमियत रखता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में शिक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, अल्पसंख्यक युवाओं और छोटे व्यवसायों को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं की हैं? आज हर मुस्लिम परिवार के मन में यही सवाल है. इन सभी सवालों के जवाब आपको सिर्फ़ सलाम टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे. आज हम आपके लिए बजट से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आएंगे. हमारे साथ जुड़े रहें.