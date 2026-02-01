Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3093580
Zee SalaamIndian MuslimBudget 2026: निर्मला सीतारमण के बजट में मुसलमानों के लिए क्या है खास? जानें पल-पल का अपडेट

Budget 2026: निर्मला सीतारमण के बजट में मुसलमानों के लिए क्या है खास? जानें पल-पल का अपडेट

Union Budget 2026 Live Update: आज यानी 1 फरवरी को देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय होगी. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. जहां टैक्स देने वाले इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं मिडिल क्लास के साथ-साथ किसान और गांव वाले भी सरकार पर नजर रखे हुए हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:51 AM IST

Trending Photos

Budget 2026: निर्मला सीतारमण के बजट में मुसलमानों के लिए क्या है खास? जानें पल-पल का अपडेट
LIVE Blog

Union Budget 2026 Live Update: आज यानी 1 फरवरी को देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय होगी. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. जहां टैक्स देने वाले इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं मिडिल क्लास के साथ-साथ किसान और गांव वाले भी सरकार पर नजर रखे हुए हैं.

Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget Speech Live

इस बार यह बजट मुस्लिम समुदाय के लिए भी खास अहमियत रखता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में शिक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, अल्पसंख्यक युवाओं और छोटे व्यवसायों को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं की हैं? आज हर मुस्लिम परिवार के मन में यही सवाल है. इन सभी सवालों के जवाब आपको सिर्फ़ सलाम टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे. आज हम आपके लिए बजट से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आएंगे. हमारे साथ जुड़े रहें.

Add Zee News as a Preferred Source

 

01 February 2026
11:46 AM

Budget 2026 Live: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा कि 2026-27 में वह पब्लिक कैपिटल खर्च को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हैं. उन्होंने आगे कहा, "हम 500,000 से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे."

11:43 AM

Budget 2026 Live: Nirmala Sitharaman ने ऐलान किया है कि एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा. टूरिज्म के लिए 20,000 युवाओं को टूर गाइड के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी. एक कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी.

11:42 AM

Budget 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की स्थापना की घोषणा की है.

11:41 AM

Budget 2026 Live: निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर ज़िले में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल खोला जाएगा.

11:37 AM

Budget 2026 Live: Nirmala Sitharaman ने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है. हमारी सरकार ने सर्विस सेक्टर पर फोकस करने का फैसला किया है, ताकि भारत के युवाओं की शिक्षा से लेकर रोज़गार और एंटरप्रेन्योरशिप तक की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके.

11:30 AM

Budget 2026 Live: केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह पांच रीजनल मेडिकल हब बनाएगी. ये हब मेडिकल ट्रेनिंग और रिसर्च पर फोकस करेंगे और आसानी से मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं देंगे. ये खासकर हेल्थकेयर सेक्टर में काम करने वालों के लिए अलग-अलग तरह के रोज़गार के मौके भी पैदा करेंगे.

 

11:23 AM

Budget 2026 Live: Nirmala Sitharaman ने कहा कि देश में बैंकिंग समस्याओं को हल करने और फाइनेंशियल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. हम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए उच्चतम मानकों पर काम करना चाहते हैं.

 

11:19 AM

Budget 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा. इसके अलावा, तीन डेडिकेटेड केमिकल पार्क भी स्थापित किए जाएंगे.

11:14 AM

Nirmala Sitharaman Budget Speech Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए काम कर रही है. सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए 40,000 रुपये करोड़ का बजट रखा गया है.

11:13 AM

Budget 2026 Live:  निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फोकस बायोफार्मास्यूटिकल्स पर होगा. हम ₹10,000 करोड़ आवंटित कर रहे हैं. तीन नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे. वर्तमान में हमारे पास सात संस्थान हैं, जिन्हें और अपग्रेड किया जाएगा.

 

11:12 AM

Budget 2026 Live: वित्त मंत्री ने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं. हम पारंपरिक सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं और MSMEs को सशक्त बनाना चाहते हैं हम यह पक्का करना चाहते हैं कि हम सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक सेक्टर को भी मजबूत करें.

 

11:08 AM

Budget 2026 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने देश से गरीबी खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं. नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जिनसे कई बदलाव हो रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि हमारी सरकार पिछले 12 सालों से इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर काम कर रही है.

 

11:06 AM

Budget 2026 Live: पार्लियामेंट में कार्यवाही शुरू हो गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पर अपना भाषण शुरू कर दिया है. उन्होंने संत रविदास का नाम लेकर अपना भाषण शुरू किया.

fallback

 

11:05 AM

Budget 2026 Live: पार्लियामेंट में कार्यवाही शुरू हो गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पर अपना भाषण शुरू कर दिया है. उन्होंने संत रविदास का नाम लेकर अपना भाषण शुरू किया.

 

10:41 AM

Budget 2026 Live: बजट पेश होने से पहले पार्लियामेंट हाउस में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दे दी गई है. निर्मला सीतारमण जल्द ही संसद में बजट पेश करेंगी. प्रियंका गांधी ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है.

 

10:38 AM

Union Budget 2026: राष्ट्रपति सचिवालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई. राष्ट्रपति ने केंद्रीय बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं.

fallback

 

10:36 AM

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को कुल 3,350 रुपया करोड़ आवंटित किए थे.  यह राशि साल पिछले बजट 2024-2025 के मुकाबले ज्यादा थी.  हालांकि, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए सिर्फ 678.03 रुपये करोड़ आवंटित किए गए थे.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Budget 2026 Livebudget 2026budget speechnirmala sitharaman budget speechmuslim news

Trending news

Balochistan Unrest
'ऑपरेशन हेरोफ फेज-2' के बाद बौखलाया पाकिस्तान, BLA 98 लड़ाकों को उतारा मौत के घाट
Union Budget 2025-26
अल्पसंख्यकों मुसलमानों के लिए करोड़ों का बजट; फिर भी हर साल बच जाता है पैसा, क्यों?
Union Budget 2026
केंद्रीय बजट से क्या चाहता है देश का मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज; ये हैं उनकी उम्मीदें
Budget 2026 Live
Budget 2026: निर्मला सीतारमण के बजट में मुसलमानों के लिए क्या है खास? जानें पल-पल का अपडेट
violence against hindus in Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अमेरिका के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन, की गई ये मांग
America Iran Deal
अमेरिका और ईरान के बीच होगी डील, अधिकारियों ने किया बड़ा खुलासा
Rajasthan news
जंग नहीं, जहनियत का इनाम थी 'सवाई'; मुगल दौर की वो उपाधि जिस पर आज भी नाज
UP News
'वक्फ की जमीन पर बैठ KGMU की मजार पर सवाल' AIMM का VC पर वार; CM योगी से लगाई गुहार
Mumbai News
फिल्मी पर्दे के बाद कोर्टरूम में सलमान खान की बड़ी जीत, दबंग निर्देशक को दिया झटका!
Gujarat news
अस्पताल के ICU में महिला के साथ दरिंदगी, आरोपी इंद्रजीत राठौड़ को पुलिस ने दबोचा