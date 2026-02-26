मुज़फ्फरनगर दंगों में 13 साल बाद फैसला; 32 आरोपियों को किया गया बरी, पीड़ितों को नहीं मिला इन्साफ

Muzaffarnagar Riots: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में वर्ष 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़े मामले में 32 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है. यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के कुटबा गांव में वर्ष 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे का है, जहां सैकड़ों की संख्या में हिंदू समुदाय से जुड़े दंगाइयों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और 8 लोगों की हत्या कर दी. साथ ही मस्जिद में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया.

13 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मंजुला भालोटिया ने यह फैसला सुनाया है, जिसके तहत कुटबा गांव में हुए सांप्रदायिक हिंसा के सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन आरोपों को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा है, इसलिए आरोपियों को शक का फायदा दिया जाता है. वहीं, इस सांप्रदायिक हिंसा में अपने परिवारजनों को खोने वाले लोग एक दशक से ज्यादा समय से न्याय का इंतजार कर रहे थे. इस फैसले से पीड़ित परिवार निराश है और उनकी न्याय की आशा टूट सी गई है.

गौरतलब है कि 18 सितंबर 2013 को शाहपुर थाने के कुटबा गांव में हिंदू समुदाय से जुड़े हथियारबंद दंगाइयों ने मुस्लिम समुदाय के घरों, मस्जिदों पर हमला किया. दंगाई राइफल, बंदूक, तमंचे, और तलवार जैसे घातक हथियार से लैस थे. इस दौरान दंगाइयों ने मुस्लिम समाज के 8 सदस्यों की हत्या की, जिनका नाम वहीद, शमशाद, इरशाद, तराबू, कय्यूम, फैय्याज मोमिन खातून की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे.

कुटबा गांव में हुए सांप्रदायिक हिंसा की शिकायत उसी गांव के रहने वाले इमरान ने की. इस मामले में कुल 111 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इस मामले में SIT ने जांच की, जिसके बाद इस सांप्रदायिक हिंसा के लिए 36 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. सुनवाई के दौरान 4 आरोपियों की मृत्यु हो गई. अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मंजुला भालोटिया ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में 60 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 40,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे. इन दंगों से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई अलग-अलग कोर्ट में चलती रही, जिनमें से कुछ में फैसले भी आ चुके हैं.