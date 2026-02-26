Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3123103
Zee SalaamIndian Muslimमुज़फ्फरनगर दंगों में 13 साल बाद फैसला; 32 आरोपियों को किया गया बरी, पीड़ितों को नहीं मिला इन्साफ

मुज़फ्फरनगर दंगों में 13 साल बाद फैसला; 32 आरोपियों को किया गया बरी, पीड़ितों को नहीं मिला इन्साफ

Muzaffarnagar Riots: मुजफ्फरनगर के कुटबा गांव में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे के 32 आरोपियों को स्थानीय कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. इस हिंसा में 8 मुसलमानों की हत्या हुई थी और कई घायल हुए थे. कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार में निराशा का माहौल है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:35 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Muzaffarnagar Riots: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में वर्ष 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे से जुड़े मामले में 32 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है. यह मामला मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के कुटबा गांव में वर्ष 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे का है, जहां सैकड़ों की संख्या में हिंदू समुदाय से जुड़े दंगाइयों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और 8 लोगों की हत्या कर दी. साथ ही मस्जिद में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. 

13 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मंजुला भालोटिया ने यह फैसला सुनाया है, जिसके तहत कुटबा गांव में हुए सांप्रदायिक हिंसा के सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन आरोपों को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा है, इसलिए आरोपियों को शक का फायदा दिया जाता है. वहीं, इस सांप्रदायिक हिंसा में अपने परिवारजनों को खोने वाले लोग एक दशक से ज्यादा समय से न्याय का इंतजार कर रहे थे. इस फैसले से पीड़ित परिवार निराश है और उनकी न्याय की आशा टूट सी गई है. 

गौरतलब है कि 18 सितंबर 2013 को शाहपुर थाने के कुटबा गांव में  हिंदू समुदाय से जुड़े हथियारबंद दंगाइयों ने मुस्लिम समुदाय के घरों, मस्जिदों पर हमला किया. दंगाई राइफल, बंदूक, तमंचे, और तलवार जैसे घातक हथियार से लैस थे. इस दौरान दंगाइयों ने मुस्लिम समाज के 8 सदस्यों की हत्या की, जिनका नाम वहीद, शमशाद, इरशाद, तराबू, कय्यूम, फैय्याज मोमिन खातून की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुटबा गांव में हुए सांप्रदायिक हिंसा की शिकायत उसी गांव के रहने वाले इमरान ने की. इस मामले में कुल 111 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इस मामले में SIT ने जांच की, जिसके बाद इस सांप्रदायिक हिंसा के लिए 36 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. सुनवाई के दौरान 4 आरोपियों की मृत्यु हो गई. अब  एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मंजुला भालोटिया ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में 60 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 40,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे. इन दंगों से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई अलग-अलग कोर्ट में चलती रही, जिनमें से कुछ में फैसले भी आ चुके हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsMuzaffarnagar riotsminority newsToday News

Trending news

muslim news
मुज़फ्फरनगर दंगों में 13 साल बाद फैसला; 32 आरोपी रिहा, पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ
Hapur News
हापुड़ में फर्जी भारतीय दस्तावेज पर शादी का आरोप, बांग्लादेशी नागरिक पर केस
India Pakistan UN Debate
‘ला-ला लैंड में जी रहे हैं’, चिनाब ब्रिज पर भारत का पाकिस्तान को UN में करारा जवाब
Owaisi on PM Modi Israel Visit
'15 मिनट के लिए गाजा जाएं', PM मोदी के इजरायली दौरे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
Hyderabad News
हैदराबाद में गौरक्षा के नाम पर हिंसा! ट्रक ड्राइवर और हमलावरों को पुलिस ने भेजा जेल
Manchester News
UK: मैनचेस्टर मस्जिद में कुल्हाड़ी-चाकू लेकर घुसा शख्स, PM स्टारमर ने जताई चिंता
us iran tensions
US Iran Tensions: हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट जल उठेगा! ईरान की खुली चेतावनी
Bahraich news
UP: मस्जिद से तरावीह पढ़कर घर जा रहे थे मोहम्मद समल, रास्ते में हुआ जानलेवा हमला
Iran Missile Program Threat For America
ईरान की मिसाइल पावर से घबराया अमेरिका, ट्रंप ने जताई गहरी चिंता
Narendra Modi
US-ईरान में जंग के मंडराते खतरे के बीच मोदी का इसराइल दौरा; भारत किसके साथ?