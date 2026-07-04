/मदरसा बोर्ड खत्म, अब NCERT से जुड़ेगी तालीम; धामी सरकार के फैसले पर जनता ने क्या कहा?

इस फैसले से मुस्लिम बच्चे दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकेंगे!

एक दीगर निवासी कामिल खान ने भी इस फ़ैसले का खैरमकदम किया और वजीर-ए-अला धामी का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, "मैं सबसे पहले इस तारीखी फ़ैसले के लिए वजीर-ए-अला का बहुत-बहुत खैर-मकदम और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. वजीर-ए-आला के इस तारीखी फ़ैसले के पीछे एक दूरदर्शी सोच है, जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करके अकिलियती बिरादरी के बच्चों को मेनस्ट्रीम से जोड़ने का काम किया है." उन्होंने आगे कहा, "बच्चा जो भी पढ़ाई करेगा, वह 'माइनॉरिटी एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी' के तहत और NCERT के जरिए से होगी. माइनॉरिटी कम्युनिटी का मुस्लिम बच्चा भी NCERT का सिलेबस पढ़ेगा. इसलिए, मेरा मानना ​​है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का मुस्लिम बच्चा, जो अब तक हिंदी, अंग्रेज़ी और NCERT जैसे विषयों से वंचित था, अब दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकेगा."