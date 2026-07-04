/मदरसा बोर्ड खत्म, अब NCERT से जुड़ेगी तालीम; धामी सरकार के फैसले पर जनता ने क्या कहा?

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Uttarakhand Abolishes Madrasa Board: उत्तराखंड के वजीर-ए-अला पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में राज्य में मदरसा बोर्ड को खत्म करने और एक नया शिक्षा मॉडल, 'राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा अथॉरिटी' शुरू करने के फ़ैसले पर सीमावर्ती शहर खटीमा के निवासियों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. वजीर-ए-अला के इस फ़ैसले पर स्थानीय लोगों की अलग-अलग राय थी. जहाँ कुछ लोगों ने इसे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और एक समान शिक्षा ढांचा कायम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया, वहीं दूसरों ने समाज के सभी वर्गों के साथ बातचीत करने और इसे लागू करते समय ज़्यादा पारदर्शिता बरतने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.
कई स्थानीय निवासियों ने कहा कि अगर नई व्यवस्था सभी बच्चों के लिए बेहतर मयार की तालीम को यकीनी बनाती है तो इसका खैरमकदम करना चाहिए. उनका मानना है कि एक समान शिक्षा प्रणाली स्टूडेंट्स को भविष्य में बेहतर मौका फराहम करेगी. वहीं, कुछ नागरिकों का कहना था कि सरकार को सुधार लागू करते वक्त अकलियती बिरादरी के जज्बातों और सुझावों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि तालीम में सुधार का मकसद समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचा सके. मीडिया से बात करते हुए, एक स्थानीय निवासी शकूर रहमान ने कहा कि मदरसा बोर्ड को खत्म करना और राज्य अकलियत अथॉरिटी को लागू करना अकलियत बिरादरी के नौजवानों के लिए फायदेमंद होगा.
उन्होंने कहा, "उत्तराखंड के वजीर-ए-आला के जरिए लिया गया यह तारीखी फैसला अकलियती बिरादरी के नौजवानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. जब ये नौजवान अपनी तालीम पूरी करके दुनिया में कदम रखेंगे, तो उन्हें न सिर्फ 'दीनी तालीम' बल्कि 'दुनियावी तालीम' भी मिलेगी. इससे वे मुल्क की मुख्तलिफ तरीकों से खिदमत दे सकेंगे. मेरा मानना है कि इसे पूरे मुल्क में लागू किया जाना चाहिए."
इस फैसले से मुस्लिम बच्चे दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकेंगे!
एक दीगर निवासी कामिल खान ने भी इस फ़ैसले का खैरमकदम किया और वजीर-ए-अला धामी का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा, "मैं सबसे पहले इस तारीखी फ़ैसले के लिए वजीर-ए-अला का बहुत-बहुत खैर-मकदम और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. वजीर-ए-आला के इस तारीखी फ़ैसले के पीछे एक दूरदर्शी सोच है, जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करके अकिलियती बिरादरी के बच्चों को मेनस्ट्रीम से जोड़ने का काम किया है." उन्होंने आगे कहा, "बच्चा जो भी पढ़ाई करेगा, वह 'माइनॉरिटी एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी' के तहत और NCERT के जरिए से होगी. माइनॉरिटी कम्युनिटी का मुस्लिम बच्चा भी NCERT का सिलेबस पढ़ेगा. इसलिए, मेरा मानना है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का मुस्लिम बच्चा, जो अब तक हिंदी, अंग्रेज़ी और NCERT जैसे विषयों से वंचित था, अब दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकेगा."