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मदरसा बोर्ड खत्म, अब NCERT से जुड़ेगी तालीम; धामी सरकार के फैसले पर जनता ने क्या कहा?

Uttarakhand Abolishes Madrasa Board: उत्तराखंड सरकार के मदरसा बोर्ड को खत्म कर नई 'राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा अथॉरिटी' बनाने के फैसले पर खटीमा में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई लोगों ने इसे बच्चों को जदीद और बेहतर तालीम से जोड़ने वाला कदम बताया, जबकि कुछ ने कहा कि इसे लागू करते वक्त अकलियती बिरादरी की राय और जज्बातों का भी एहतराम होना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 04, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:41 AM IST
मदरसा बोर्ड खत्म, अब NCERT से जुड़ेगी तालीम; धामी सरकार के फैसले पर जनता ने क्या कहा?
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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