लोहरदगा में रंगदारी न देने पर भड़के दबंग; इम्तियाज-हाशिम पर भुजाली से किया हमला

Jharkhand Crime News: झारखंड के लोहरदगा में रंगदारी न देने पर एक मुस्लिम नौजवान पर भुजाली से बदमाशों ने हमला कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने घायल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है. आरोपियों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है.
Trending Photos
Lohrdaga News Today: झारखंड के लोहरदगा जिले से एक खौफनाक घटना सामने आई है, यहां कथित रंगदारी न देने पर दबंगों ने एक मुस्लिम नौजवान पर भुजाली (धारदार हथियार) से हमला कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पीड़ित को आनन फान में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने पीड़ित को रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, लोहरदगा के बगड़ू थाना क्षेत्र में एक शख्स पर भुजाली से हमला कर दिया गया. घायल शख्स की पहचान इम्तियाज कुरैशी के रूप में हुई है. घटना के समय इम्तियाज एक पान की दुकान के पास खड़ा था. इसी दौरान एक नौजवान रंगदारी मांगने आया. रंगदारी नहीं देने पर आरोपी ने अचानक भुजाली निकालकर इम्तियाज के सीने पर वार कर दिया. इस हमले में इम्तियाज गंभीर रूप से घायल हो गया.
इम्तियाज की हालत और आरोपी के हिंसक रवैये को देखकर मौके पर अफरातफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायल इम्तियाज को तुरंत लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया.
पीड़ित के भाई सज्जाद कुरैशी ने बताया कि घटना के समय मेरे पिता हाशिम कुरैशी भी मौके पर पहुंचे थे. आरोपियों ने उन्हें अकेला पाकर उन पर भी हमला कर दिया. जिससे वह घायल हो गए हैं. हाशिम कुरैशी को भी गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.
बगडू थाना एसआई ब्रिंदा उरांव ने बताया कि अभी यह साफ नहीं है कि यह हमला रंगदारी मांगने को लेकर किया गया या आपसी विवाद का नतीजा है. इस संबंध में बगड़ू थाना की पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है. आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है. एसआई ब्रिंदा उरांव ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.