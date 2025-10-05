Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2949171
Zee SalaamIndian Muslim

लोहरदगा में रंगदारी न देने पर भड़के दबंग; इम्तियाज-हाशिम पर भुजाली से किया हमला

Jharkhand Crime News: झारखंड के लोहरदगा में रंगदारी न देने पर एक मुस्लिम नौजवान पर भुजाली से बदमाशों ने हमला कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने घायल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है. आरोपियों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:18 PM IST

Trending Photos

लोहरदगा में मुस्लिन शख्स पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला
लोहरदगा में मुस्लिन शख्स पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला

Lohrdaga News Today: झारखंड के लोहरदगा जिले से एक खौफनाक घटना सामने आई है, यहां कथित रंगदारी न देने पर दबंगों ने एक मुस्लिम नौजवान पर भुजाली (धारदार हथियार) से हमला कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पीड़ित को आनन फान में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने पीड़ित को रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, लोहरदगा के बगड़ू थाना क्षेत्र में एक शख्स पर भुजाली से हमला कर दिया गया. घायल शख्स की पहचान इम्तियाज कुरैशी के रूप में हुई है. घटना के समय इम्तियाज एक पान की दुकान के पास खड़ा था. इसी दौरान एक नौजवान रंगदारी मांगने आया. रंगदारी नहीं देने पर आरोपी ने अचानक भुजाली निकालकर इम्तियाज के सीने पर वार कर दिया. इस हमले में इम्तियाज गंभीर रूप से घायल हो गया.

इम्तियाज की हालत और आरोपी के हिंसक रवैये को देखकर मौके पर अफरातफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायल इम्तियाज को तुरंत लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल रेफर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित के भाई सज्जाद कुरैशी ने बताया कि घटना के समय मेरे पिता हाशिम कुरैशी भी मौके पर पहुंचे थे. आरोपियों ने उन्हें अकेला पाकर उन पर भी हमला कर दिया. जिससे वह घायल हो गए हैं. हाशिम कुरैशी को भी गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज जारी है. 

बगडू थाना एसआई ब्रिंदा उरांव ने बताया कि अभी यह साफ नहीं है कि यह हमला रंगदारी मांगने को लेकर किया गया या आपसी विवाद का नतीजा है. इस संबंध में बगड़ू थाना की पुलिस पूरी जांच में जुटी हुई है. आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है. एसआई ब्रिंदा उरांव ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Jharkhand newsLohardaga newsmuslim news

Trending news

Jharkhand news
लोहरदगा में रंगदारी न देने पर भड़के दबंग; इम्तियाज-हाशिम पर भुजाली से किया हमला
ICC Women World Cup 2025
कोलंबो में टॉस में गड़बड़ी; जीतने के बावजूद टॉस हार गईं हरमनप्रीत, फैंस भी रह गए दंग
jammu kashmir news
पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद करने वाला गिरफ्तार, जले चार्जर से साजिश का पर्दाफाश!
Bihar News
पटना में चढ़े कानून के हत्थे, रेप और धर्म परिवर्तन के आरोपों में मणि मेराज गिरफ्तार
Nepal
Nepal के बाद इस मुस्लिम देश में शुरू हुआ Gen-Z प्रोटेस्ट; क्या हटेगी सरकार?
UP News
मौलाना शहाबुद्दीन ने भी RSS को दिया देशभक्ति का सर्टिफिकेट! कर दिया बड़ा दावा
Hamas
Hamas को नहीं है इज़राइल पर रत्ती-भर यकीन, मीटिंग में IDF के लिए रखेगा ये शर्त
Israel Hamas War
Trump की बात नहीं मान रहा है इजराइल, कर डाली 70 लोगों की हत्या
Gorakhpur
Gorakhpur: पुलिस को धोखा देकर निकाला बारावफात का जुलूस, ऐसे जाल में फंस गया शादाब
Hapur
Hapur में माहौल संजीदा, दो समुदाय के बीच जमकर हुआ विवाद; पूरा मामला
;